Ünlülere Yönelik Operasyonda Yeni Gelişme: Elif Karaarslan ve Cansel Ayanoğlu’nun Hesabında Sürpriz Değişim

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.04.2026 - 07:29 Son Güncelleme: 15.04.2026 - 07:32

İstanbul’da yürütülen yasaklı madde ve fuhuş soruşturması çerçevesinde tutuklanarak cezaevine gönderilen eski hakem Elif Karaarslan ve sosyal medya fenomeni Cansel Ayanoğlu, dijital mecralardaki ticari faaliyetlerini askıya aldı. İkilinin tutuklanma kararının hemen ardından, takipçilerinden ücretli içerikler üzerinden gelir sağladıkları abonelik sistemlerini kapatmaları dikkat çekti.

İstanbul’da kamuoyunun yakından takip ettiği ünlü isimlere yönelik düzenlenen geniş kapsamlı soruşturma, dijital dünyada yeni bir hareketliliğe yol açtı.

Aralarında eski hakem Elif Karaarslan ile sosyal medya paylaşımlarıyla tanınan Cansel Ayanoğlu’nun da bulunduğu sekiz şüphelinin tutuklanması, bu isimlerin profil sayfalarında ani değişiklikleri beraberinde getirdi. Mahkemenin tutuklama kararının ardından, her iki ismin de sosyal medya hesapları üzerinden yürüttüğü maddi kazanç kapıları tek tek kapandı.

Daha önce takipçilerine özel içerikler sunarak "abonelik" yöntemiyle ciddi bir gelir elde eden Karaarslan ve Ayanoğlu, parmaklıklar ardına gönderilince bu sistemi devre dışı bıraktı.

Kullanıcılar, profillere girdiklerinde artık ücretli üyelik kısmına erişemezken, bu hamlenin hukuki bir süreçle mi yoksa yakınları tarafından mı yapıldığı merak konusu oldu. Operasyonun yankıları sürerken, tutuklanan diğer isimlerin dijital ayak izleri de inceleme altına alınmaya devam ediyor. Geçmişte binlerce abonesi bulunan fenomenlerin, yargı süreci boyunca sosyal medya üzerinden kazanç sağlamaya yönelik tüm kapıları kapatmış olması, davanın gidişatına yönelik stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Elif Karaarslan ve Cansel Ayanoğlu, yasaklı madde ve fuhuş operasyonu kapsamında geçtiğimiz günlerde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Ali Can YAYCILI
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
