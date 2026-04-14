Pınar Deniz, Oğlu Fikret Hakan'ı Kucağına Aldığı An Yaşadıklarını İlk Kez Anlattı!

Pınar Deniz, Oğlu Fikret Hakan'ı Kucağına Aldığı An Yaşadıklarını İlk Kez Anlattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
14.04.2026 - 23:24

Pınar Deniz, oğlu Fikret Hakan’ı kucağına aldığı ilk anlarda hissettiklerini ilk kez anlattı. Ünlü oyuncunun “çok yoğun ve tehlikeli” diye tarif ettiği lohusalık süreci dikkat çekti.

Ekranların en sevilen yüzlerinden biri olan Pınar Deniz, oyunculuğuyla olduğu kadar duru güzelliğiyle de yıllardır adından söz ettiriyor.

Ekranların en sevilen yüzlerinden biri olan Pınar Deniz, oyunculuğuyla olduğu kadar duru güzelliğiyle de yıllardır adından söz ettiriyor.

Özellikle Yargı dizisindeki performansıyla kariyerinin zirvesine çıkan başarılı oyuncu, tam da bu dönemde hayatına bambaşka bir sayfa açmıştı. Kaan Yıldırım ile 2023 yılında evlenen Pınar Deniz’in, nikah döneminde hamile olduğu ortaya çıkmıştı. 

Oğulları Fikret Hakan’a 2024 yılında kavuşan çift, başlarda çok konuşulan ilişkilerini zamanla herkesin imrenerek baktığı sıcacık bir aile tablosuna dönüştürdü. Geçtiğimiz günlerde 1 yaşına basan minik Fikret Hakan için Pınar Deniz’in yaptığı duygusal paylaşım da sosyal medyada gündem olmuştu.

Geçtiğimiz saatlerde AB Talks programına konuk olan Pınar Deniz, oldukça samimi açıklamalarda bulundu.

Sohbetin en çok konuşulan kısmı ise oğlu Fikret Hakan’ı ilk kucağına aldığı anlara dair anlattıkları oldu. Ünlü oyuncu, “Çocuğumu bana verdiklerinde hissettiğim aşk beni aynı zamanda çok yaraladı. O yüzden lohusalığımın ilk 10 günü çok zordu benim için çünkü çok yüksek bir şey hissettim. 

O çok yüksek duygu; aynı zamanda bana çok büyük bir kaygı ve bir korku olarak sirayet etti. Ama ben bir insana hiç o kadar sağlıksız bir aşk hissetmedim bence. Bu hayatta en çok eşimi sevdim ama eşime duyduğum aşk da sağlıklıydı benim. Bence ilk Fiko’ya –ismi Fikret ama biz Fiko diyoruz– duyduğum aşk ve ilk 10 gün biraz tehlikeliydi.” sözleriyle anneliğin ilk günlerini tüm açıklığıyla anlattı.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
