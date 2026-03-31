Pınar Deniz’den Minik Kopyası Fikret Hakan’a Duygusal 1. Yaş Paylaşımı!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
31.03.2026 - 22:28

Pınar Deniz, oğlu Fikret Hakan’ın 1. yaşını sosyal medya paylaşımıyla kutladı. Uzun süredir yüzünü göstermemeyi tercih eden oyuncu, bu kez kural bozdu. Paylaştığı kare kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu. 

Pınar Deniz, hayatımıza girdiği ilk günden bu yana zarafeti ve doğal güzelliğiyle en popüler isimlerden biri olmayı başardı.

Vatanım Sensin ile dikkat çeken, ardından Aşk 101 ve Yargı gibi projelerde sergilediği performansla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Deniz, oyunculuğuyla olduğu kadar duruşuyla da övgü topladı. 

Son olarak “Yargı”daki performansıyla adından söz ettiren oyuncu, özel hayatında da mutlu bir döneme adım attı. Kaan Yıldırım ile 2023 yılında evlenen Pınar Deniz, 31 Mart 2025’te ilk bebekleri Fikret Hakan’ı kucağına aldı. Başlarda ilişkileri ve evlilikleri üzerine çeşitli yorumlar yapılsa da, çift kısa sürede herkesin kalbini kazanan bir aile tablosu çizdi.

İlk başlarda bebeklerinin yüzünü sosyal medyada paylaşan çift, bir süre sonra bu kararlarından vazgeçmiş ve Fikret Hakan’ın yüzünü göstermemeyi tercih etmişti.

Bu karar, magazin gündeminde sık sık konuşulurken, minik bebeğin nasıl göründüğü her paylaşımda ayrı bir merak konusu haline geldi.

Geçtiğimiz günlerde ise Fikret Hakan, babası Kaan Yıldırım’ın yer aldığı projede kısa bir sahnede izleyici karşısına çıkmıştı. Annesine olan benzerliğiyle dikkat çeken minik Fikret Hakan, sosyal medyada “annesinin kopyası” yorumları yağarken tüm kalpleri tıpkı annesi gibi çalmayı başarmıştı.

Annesinin minik kopyası olan Fikret Hakan bugün 1 yaşına girdi.

Bu özel günü sosyal medyada yaptığı paylaşımla kutlayan Pınar Deniz, uzun süredir sürdürdüğü “yüz göstermeme” kararını da rafa kaldırdı.

Oğluyla birlikte çekildiği bu sıcacık kareyi paylaşan Deniz, fotoğrafına şu notu düştü:

“Bu fotoğraf bilmem kaçıncı ayından. Bir bakmışsın büyümüş derlerdi. Öyleymiş… Yavrum bir yaşına girdi bugün.”

Kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutulan paylaşım sosyal medyada büyük dikkat çekti ve bu güzel anne oğula herkes bir kez daha hayran kaldı.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
