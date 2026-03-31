Son Halleri Şaşırttı: Britney Spears Yıllar Sonra Küs Olduğu Oğullarıyla Bir Araya Geldi!

Lila Ceylan
31.03.2026 - 21:39

Britney Spears, uzun süredir görüşmediği oğullarıyla yıllar sonra bir araya geldi. Tekne tatilinden paylaştığı görüntüler kısa sürede gündem oldu. Oğullarının son halleri şaşkınlık yaratırken, Spears’ın tavırları yine dikkat çekti. 

Britney Spears, 2000’li yılların başında pop müziğin tartışmasız en büyük yıldızlarından biriydi.

“…Baby One More Time” ile yakaladığı çıkış, onu kısa sürede global bir fenomene dönüştürmüş; hem müziği hem sahne performanslarıyla bir jenerasyona damga vurmuştu.

Özel hayatı ise en az kariyeri kadar gündem oldu. 2004 yılında kısa süren bir evliliğin ardından yine 2004’te Kevin Federlineile evlenen Spears, bu evlilikten iki çocuk sahibi oldu: Sean Preston ve Jayden James. Ancak çift 2007’de olaylı bir şekilde boşandı. Boşanma sürecinde yaşanan velayet krizi, paparazzi baskısı ve Spears’ın mental olarak zor bir dönemden geçmesi uzun süre konuşuldu.

2007-2008 yılları ise Britney Spears için kırılma noktası oldu. Saçını kazıttığı görüntüler, kontrolsüz davranışları ve sık sık gündeme gelen çıkışlarıyla “çöküş dönemi” olarak anılan bir süreç başladı. Ardından babası Jamie Spears’ın kontrolünde yıllarca süren vesayet süreci başladı. Bu süreçte kariyerine devam etse de hayatı üzerindeki kontrolünün sınırlı olması büyük tartışma yarattı.

Yıllar sonra başlatılan #FreeBritney hareketiyle birlikte bu sistem sorgulandı ve 2021’de vesayet resmen sona erdi. Ancak bilen bilir; Spears’ın sosyal medya paylaşımları ve davranışları hâlâ sık sık tartışma konusu olmaya devam ediyor.

Britney Spears’ın oğulları Sean Preston ve Jayden James ile ilişkisi de yıllar içinde oldukça inişli çıkışlı bir hal aldı.

Özellikle velayet süreci sonrasında çocukların büyük ölçüde babaları Kevin Federline ile yaşaması, Spears ile aralarındaki mesafeyi artırdı.

2019 sonrası süreçte ise ilişkilerin daha da gerildi. Oğullarının, Spears’ın sosyal medya paylaşımlarından ve özel hayatına dair bazı durumlarından rahatsız olduğu, bu nedenle anneleriyle görüşmek istemedikleri iddiaları uzun süre yabancı basında yer aldı.

Jayden James’in verdiği bir röportajda annesiyle ilişkisinin zamanla düzelebileceğini söylediği ancak o dönemde mesafeli olduklarını ifade etmiş, durumu kabullenmişti. Britney ise oğullarını çok özlediğini sık sık dile getirmiş, çok uzun süredir onları görememe meselesi çokça kez konuşulmuştu.

Geçtiğimiz saatlerde Britney Spears, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı.

İki oğluyla birlikte olduğu bir tekne tatilinden video paylaşan Spears, uzun süredir ayrı olduğu çocuklarıyla yeniden bir araya geldiğini gözler önüne serdi.

Videoda Sean Preston ve Jayden James’in ne kadar büyüdüğü ve son halleri dikkat çekti. Ancak Spears’ın paylaşımdaki dansları ve alıştığımız tuhaf hareketleri yine gündem olmaktan geri kalmadı.

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
