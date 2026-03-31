Son Halleri Şaşırttı: Britney Spears Yıllar Sonra Küs Olduğu Oğullarıyla Bir Araya Geldi!

“…Baby One More Time” ile yakaladığı çıkış, onu kısa sürede global bir fenomene dönüştürmüş; hem müziği hem sahne performanslarıyla bir jenerasyona damga vurmuştu.

Özel hayatı ise en az kariyeri kadar gündem oldu. 2004 yılında kısa süren bir evliliğin ardından yine 2004’te Kevin Federlineile evlenen Spears, bu evlilikten iki çocuk sahibi oldu: Sean Preston ve Jayden James. Ancak çift 2007’de olaylı bir şekilde boşandı. Boşanma sürecinde yaşanan velayet krizi, paparazzi baskısı ve Spears’ın mental olarak zor bir dönemden geçmesi uzun süre konuşuldu.

2007-2008 yılları ise Britney Spears için kırılma noktası oldu. Saçını kazıttığı görüntüler, kontrolsüz davranışları ve sık sık gündeme gelen çıkışlarıyla “çöküş dönemi” olarak anılan bir süreç başladı. Ardından babası Jamie Spears’ın kontrolünde yıllarca süren vesayet süreci başladı. Bu süreçte kariyerine devam etse de hayatı üzerindeki kontrolünün sınırlı olması büyük tartışma yarattı.

Yıllar sonra başlatılan #FreeBritney hareketiyle birlikte bu sistem sorgulandı ve 2021’de vesayet resmen sona erdi. Ancak bilen bilir; Spears’ın sosyal medya paylaşımları ve davranışları hâlâ sık sık tartışma konusu olmaya devam ediyor.