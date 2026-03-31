Salih Bademci, "Narsist" Evlilik Teklifini İlk Kez Anlattı!

Salih Bademci, "Narsist" Evlilik Teklifini İlk Kez Anlattı!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
31.03.2026 - 21:08

Salih Bademci, eşi İmer Özgün’e yaptığı evlilik teklifini ilk kez anlattı. Kendi doğum gününde yaptığı teklif stüdyoda şaşkınlık yarattı. Eşi ve sunucu Pınar Yıldırım’ın “narsist” yorumu ise herkesi güldürdü. Anlatılanlar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. 

Salih Bademci oyunculuk performansıyla adeta parlayan isimlerden biri.

Salih Bademci oyunculuk performansıyla adeta parlayan isimlerden biri.

Yer aldığı her projede bambaşka bir karaktere bürünebilen, rolün hakkını fazlasıyla veren Bademci; hem duygusal hem de komedi tarafında ne kadar güçlü olduğunu defalarca kanıtladı. 

Yalancı, Kulüp ve İlk ve Son gibi yapımlarda sergilediği performanslarla izleyicinin hafızasına kazınan oyuncu, her rolünde adeta devleşti. Karizması, sahne hakimiyeti ve karaktere kattığı derinlikle sektörün en güçlü erkek oyuncularından biri olarak öne çıktı, kendine de çok sağlam bir hayran kitlesi edindi.

Kariyerindeki başarılarıyla her zaman konuştuğumuz Bademci, özel hayatıyla da gündeme gelen isimler arasında yer alıyor.

Kariyerindeki başarılarıyla her zaman konuştuğumuz Bademci, özel hayatıyla da gündeme gelen isimler arasında yer alıyor.

2015 yılında meslektaşı İmer Özgün ile hayatını birleştiren Salih Bademci, evliliklerinin ilk gününden bu yana adeta “ideal çift” tablosu çiziyor.

Şimdilerde 6 yaşındaki kızları İklim ile mutlu bir aile hayatı süren çift, gözlerden uzak ama bir o kadar da samimi bir birliktelik yaşıyor. Magazin dünyasında “sorunsuz çift” olarak anılan ikili, özel hayatlarını mümkün olduğunca sade ve sakin yaşamayı tercih ediyor.

Pınar Yıldırım’ın sunuculuğunu üstlendiği Arkhe programına konuk olan Salih Bademci ve İmer Özgün, evlilik tekliflerinin perde arkasını ilk kez anlattı.

Evlilik teklif ettiği günü anlatan Salih Bademci, kendi doğum gününde İmer Özgün’e evlenme teklifi ettiğini açıkladı. “Ben kendi doğum günümde güzel bir hediye almak için bunu yaptım” diyen Bademci, ardından “En büyük hediye sensin” sözleriyle durumu toparlamaya çalıştı.

Ancak bu açıklama hem eşi İmer Özgün hem de sunucu Pınar Yıldırım tarafından “narsist” yorumu ile karşılandı 😄 Özgün’ün “Konu yine sana dönüyor sonuçta” sözleri ise stüdyoda kahkaha attırdı.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
