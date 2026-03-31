Cem Yılmaz, Yıllardır Filmlerinde Beraber Rol Aldığı Japon Oyuncu Ayumi'nin Son Halini Paylaştı!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
31.03.2026 - 19:25 Son Güncelleme: 31.03.2026 - 19:26

Cem Yılmaz, yıllardır birlikte rol aldığı Ayumi Takano ile yeni bir paylaşım yaptı. “29. yılımız” notuyla paylaşılan kare kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ayumi’nin son hali ise görenleri şaşırttı. Kullanıcılar, “Hiç değişmemiş” yorumlarıyla adeta yorum yağmuruna tuttu.

Cem Yılmaz yıllardır Türk sinemasına damga vuran işleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Özellikle G.O.R.A. ile yakaladığı büyük başarı, onu kült işler üreten bir isim haline getirmişti.

Şimdilerde merakla beklenen devam filmi G.O.R.A. 4 G.O.R.A. için hazırlıklarını sürdüren Cem Yılmaz, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da gündemden düşmüyor. Neredeyse her paylaşımı olay olan ünlü komedyen, bu kez nostalji rüzgarı estiren bir sürprizle karşımıza çıktı.

Ayumi Takano’yu Cem Yılmaz’ın filmlerinden hatırlayanlar mutlaka vardır...

İkili ilk olarak 1997 yapımı Her Şey Çok Güzel Olacak filminde bir araya gelmiş, ardından G.O.R.A.’da da birlikte rol almışlardı.

Ayumi Takano, G.O.R.A.’da Cem Yılmaz’ın hayat verdiği Arif’in uzay macerasında karşılaştığı Japon karakter olarak hafızalara kazınmıştı.

Geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından paylaşım yapan Cem Yılmaz, takipçilerine sürpriz yaptı.

Ayumi Takano ile yeni çekilmiş fotoğrafına, 'Sevgili dostum Ayumi ile 29. yılımız 🌹💫” notunu düşen Cem Yılmaz, GORA 4 GORA'da Ayumi’yi yeniden göreceğimiz de adeta tescillemiş oldu.

Ayumi’nin son halini gören sosyal medya kullanıcıları ise yorum yağmuruna tuttu: “Hiç değişmemiş!”, “Yıllar ona uğramamış” gibi yorumlar kısa sürede gündeme oturdu.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
