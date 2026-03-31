Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran Trafik Kazası Geçirdi

Lila Ceylan - Magazin Editörü
31.03.2026 - 16:33

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran’ın içinde bulunduğu araç stadyum girişinde kaza yaptı. Şoför yaralanırken, Saran’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sadettin Saran son dönemde yalnızca iş dünyasındaki yatırımlarıyla değil, aynı zamanda spor camiasındaki etkisiyle de sık sık gündeme gelen isimlerden biri.

Yeni dönemde Fenerbahçe Başkanı seçilen Sadettin Saran; medya, spor ve teknoloji alanındaki girişimleriyle tanınıyor. İş dünyasındaki aktif rolü ve kulüp yönetimine dair açıklamalarıyla dikkat çeken Saran, bu kez bambaşka, biraz da talihsiz bir kazayla gündemde.

Sadettin Saran'ın geçtiğimiz saatlerde bir trafik kazası geçirdiği ortaya çıktı.

Now TV'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre Sadettin Saran’ın içinde bulunduğu araç, stadyuma giriş yaptığı sırada trafik kazasına karıştı. Kazanın, yoğunluk nedeniyle yaşanan bir anlık dikkatsizlik sonucu meydana geldiği belirtilirken, araçta maddi hasar oluştu.

Olay sırasında direksiyon başında bulunan şoförün yaralandığı ve sağlık ekipleri tarafından kontrol altına alındığı aktarıldı. Sadettin Saran’ın ise kazayı yara almadan atlattığı ve sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Kazanın ardından kısa süreli panik yaşanırken, olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle süreç kontrol altına alındı.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
