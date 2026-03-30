Emre Aydın, Mustafa Sandal Saygı1 Konserine Çıkmayacağını Açıkladı

Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.03.2026 - 23:56

Saygı1 konser serisinin yeni durağı Mustafa Sandal olurken, sahne alacak isimler de büyük heyecan yaratmıştı. Ancak listede yer aldığı konuşulan Emre Aydın’dan beklenmedik bir açıklama geldi. Ünlü şarkıcı, konsere katılmayacağını duyurdu. Sebebi ise merak konusu oldu.

Oğuzhan Uğur’un Babala çatısı altında hayata geçirdiği “Saygı1” konser serisi, son dönemde müzik dünyasının en çok konuşulan projelerinden biri haline geldi.

Bir süredir her yeni konseriyle nabzı tavan yaptıran bu özel seri, artık bilmeyenin kalmadığı bir fenomene dönüşmüş durumda. Serinin ilkinde Sertab Erener için, ikincisinde ise efsane grup Mor ve Ötesi için özel bir gece düzenlenmiş, ortalık ayağa kalkmıştı. Her biri farklı sanatçılara saygı duruşu niteliği taşıyan bu gecelerde sahne alan isimler ve performanslar uzun süre konuşulmuştu.

Oğuzhan Uğur’un yeni Saygı1 konserinin Mustafa Sandal için düzenleneceğini açıklamasıyla birlikte heyecan bir kez daha zirveye çıktı. 2 Nisan Perşembe akşamı gerçekleşecek konserin biletleri kısa sürede tükenirken, katılamayanlar bile o gece sosyal medyaya düşecek görüntüler aylardır merakla bekleniyordu.

Mustafa Sandal için düzenlenen Saygı1 konserinde afişte de görüldüğü üzere sahne alacak isimler arasında Emre Aydın da yer alıyordu.

Ancak geçtiğimiz saatlerde gelen bir açıklama, hayranları şaşırttı.

Sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yapan Emre Aydın, Saygı1 konserinde yer almayacağını duyurdu. Ünlü şarkıcı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Selamlar, Mustafa Sandal Saygı 1 projesinde ben yokum arkadaşlar. Bu nedenle o gece sahnede de olmayacağım. Aksini iddia eden görsel ve paylaşımlara itibar etmemenizi rica ederim. Sevgiler.”

Emre Aydın’ın bu açıklaması kısa sürede gündem olurken, konsere neden katılmayacağı ise merak konusu oldu.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
