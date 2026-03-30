article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Dünya Bunu Konuşuyor: Chris Brown'dan Evli Hayranına Kocasının Gözü Önünde Ateşli Öpücük!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.03.2026 - 20:32

Chris Brown’ın konserinde yaşanan bir an kısa sürede dünya gündemine oturdu. Evli olduğu iddia edilen bir kadın hayranıyla sahnede yakınlaşan Brown’ın, kadını eşinin gözleri önünde öpmesi büyük tartışma yarattı. O anlar sosyal medyada viral olurken, kullanıcılar ikiye bölündü. Kimileri “şov” derken kimileri “sınır aşıldı” yorumunda bulundu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünyaca ünlü R&B yıldızı Chris Brown, yıllardır hem müzik kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen isimlerden biri.

“With You”, “No Guidance”, “Loyal” gibi hit parçalarla milyonlara ulaşan Brown, sahnedeki enerjisi ve performanslarıyla global müzik dünyasının en dikkat çeken figürlerinden biri olmayı sürdürüyor. 

Ancak Brown’ın kariyeri yalnızca başarı hikayeleriyle değil, zaman zaman gündeme damga vuran skandallarla da anıldı. Özellikle Rihanna ile yaşadığı olaylı ilişki ve sonrasında patlak veren şiddet olayı, uzun süre konuşulmuş ve imajını ciddi şekilde sarsmıştı. Buna rağmen müzik kariyerinde düşüş yaşamayan Brown, bugün hala milyonlarca dinleyiciye ulaşmaya devam ediyor. Attığı her adımla da sansasyon yaratıyor.

Yine bu kez de sahnede yaşanan bir olay; bir nevi skandalla gündeme bomba gibi düştü.

Son konserlerinden birinde, turnesi kapsamında sahne alan Brown, izleyiciler arasından seçtiği bir kadın hayranıyla oldukça yakın ve dikkat çekici anlar yaşadı.

İddiaya göre evli olduğu belirtilen kadın, Brown’ın sahneye davetiyle birlikte şarkıcıyla yakınlaştı ve ikili, kadının eşinin gözleri önünde oldukça ateşli bir şekilde öpüştü. O anlar kameralara saniye saniye yansırken, kadının eşinin verdiği tepki de sosyal medyada viral oldu.

Görüntülerin yayılmasıyla birlikte sosyal medya adeta ikiye bölündü. Kimileri yaşananları “şovun bir parçası” olarak yorumlarken, kimileri ise bunun bir evlilikte yapılabilecek en büyük saygısızlıklardan biri olduğunu savundu

Buyurun, önce o anları izleyin ve eşinin tepkisine de şahitlik edin...

twitter.com

'Adamın boşanma avukatlarını acil durum telefon numarasına kaydetmesi iyi olur. Yani, binlerce tanığın olay yerinde verdiği ifadeyle tüm deliller ortada.'

twitter.com

'Zaten ondan nefret ediyorum ama bu kadını bu adamla böyle tehlikeli bir duruma sokmak ne kadar da kötü - Chris'in bunu bu kadar düşündüğünü sanmıyorum ama hayır dostum.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın