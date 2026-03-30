Dünya Bunu Konuşuyor: Chris Brown'dan Evli Hayranına Kocasının Gözü Önünde Ateşli Öpücük!

Son konserlerinden birinde, turnesi kapsamında sahne alan Brown, izleyiciler arasından seçtiği bir kadın hayranıyla oldukça yakın ve dikkat çekici anlar yaşadı.

İddiaya göre evli olduğu belirtilen kadın, Brown’ın sahneye davetiyle birlikte şarkıcıyla yakınlaştı ve ikili, kadının eşinin gözleri önünde oldukça ateşli bir şekilde öpüştü. O anlar kameralara saniye saniye yansırken, kadının eşinin verdiği tepki de sosyal medyada viral oldu.

Görüntülerin yayılmasıyla birlikte sosyal medya adeta ikiye bölündü. Kimileri yaşananları “şovun bir parçası” olarak yorumlarken, kimileri ise bunun bir evlilikte yapılabilecek en büyük saygısızlıklardan biri olduğunu savundu