Angelina Jolie’nin Son Hali Gündem Oldu: Yüzündeki O Detay Dikkat Çekti!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.03.2026 - 19:42

Şangay’daki Tom Ford etkinliğinde görüntülenen Angelina Jolie’nin son hali sosyal medyada gündem oldu. Yüzündeki değişim kısa sürede dikkat çekerken, kullanıcılar ikiye bölündü. Kimileri ışık ve açı derken, kimileri estetik iddialarını gündeme getirdi. Jolie’nin görünümü “tanınmayacak kadar değişmiş” yorumlarına neden oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Hollywood’un en ikonik isimlerinden biri olan Angelina Jolie, yıllardır hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemden düşmeyen bir yıldız.

Oscar ödüllü oyunculuğu, yönetmenlik kariyeri ve insani yardım çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Jolie, aynı zamanda güzelliği ve zarafetiyle de yıllarca “dünyanın en güzel kadınları” listelerinin vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. 

Brad Pitt ile yaşadığı olaylı aşk, evlilik ve ardından gelen sancılı boşanma süreciyle magazin dünyasında uzun süre konuşulan Jolie, 6 çocuğuyla kurduğu hayatla da sık sık gündeme geliyor. 

Yıllara meydan okuyan görünümüyle birçok kişinin hayranlıkla takip ettiği yıldız isim, her daim karizmatik duruşu ve değişmeyen aurasıyla dikkat çekiyor. Fakat 'çekiyordu' desek daha doğru olacak sanki...

Yıllardır “zamana meydan okuyan kadın” olarak gösterilen Angelina Jolie, son haliyle ağızları açık bıraktı.

Tom Ford Kreatif Direktörü Haider Ackermann ile birlikte Şangay’daki bir etkinlikte görüntülenen Jolie’nin yüzündeki değişim kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Yüz hatlarında dikkat çeken farklılıklar, özellikle belirli bölgelerdeki şişlik ve dolgun görünüm gözlerden kaçmadı.

Kimileri bu görüntünün tamamen ışık ve açıdan kaynaklandığını savunurken, birçok kullanıcı ise bunun estetik müdahalelerden kaynaklandığını iddia etti. Özellikle dolgu ve botoks ihtimali konuşulurken, Jolie’nin yüzündeki bu değişim “tanınmayacak kadar farklı” yorumlarını da beraberinde getirdi.

Buyurun, şöyle canlı canlı da görün.

'Bence gençliğindeki haline benzemek için korkunç bir yüz gerdirme ameliyatı geçirmiş.'

'Angelina Jolie, 10 üzerinden 6,5'a düştü 🥶  Doğa ona bundan daha nazik davranırdı 😳'

'Kafasındaki şey ne? Yüz ifadesi, görmeye alışık olduğumuzdan farklı görünüyor. Bu, yaşlılıktan, çok fazla ameliyattan veya açıklanmayan bir rahatsızlıktan (felç gibi) kaynaklanıyor olabilir mi?'

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
