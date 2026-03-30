Dolgudan Şişen Yüzünü Gerdiren Kuşum Aydın, Son Halini Paylaştı!

Magazin dünyasında her daim farklılığıyla öne çıkan Kuşum Aydın, zaman zaman yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla da adından söz ettirmeyi başarıyor.

Ancak yıllar içinde geçirdiği değişim de en az kariyeri kadar konuşuldu desek abartmış olmayız, hatta kariyerinin önüne bile geçti. İlk haliyle bugünkü görüntüsü arasında neredeyse hiçbir benzerlik kalmayan Kuşum Aydın’ın özellikle yüzüne yaptırdığı dolgular, zamanla “abartılı” yorumlarının odağı haline gelmişti.

Geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından yüzünün son halini paylaşan Aydın’ın, dolgu ve deformasyona neden olan dokuları aldırdıktan sonra yüz gerdirme ameliyatı olacağı ortaya çıkmıştı. Ameliyat sonrası ilk görüntülerinde ise yüzündeki şişlik dikkatlerden kaçmamıştı.