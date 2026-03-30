Boşanma Dosyasına Girdiler! Müge Boz ve Caner Erdeniz’den İhanet İddiasına Jet Yanıt

Boşanma Dosyasına Girdiler! Müge Boz ve Caner Erdeniz’den İhanet İddiasına Jet Yanıt

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.03.2026 - 16:44

Adı bir boşanma davasındaki iddialara karışan Caner Erdeniz ve eşi Müge Boz’dan peş peşe açıklamalar geldi. Çift, haklarında ortaya atılan iddiaları net bir dille reddetti.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Müge Boz ve Caner Erdeniz, uzun yıllardır mutlu evlilikleriyle dikkat çekiyor.

Magazin dünyasının gözde çiftlerinden Müge Boz ve Caner Erdeniz, uzun yıllardır mutlu evlilikleriyle dikkat çekiyor.

2019 yılında nikah masasına oturan çift, kızları Vina ve Rika ile birlikte kurdukları aile hayatını sık sık sosyal medyada paylaşarak takipçilerinin ilgisini çekiyor. 

Son dönemde Londra’ya taşındıkları iddia edilen ve hayatlarını iki ülke arasında sürdürdükleri konuşulan çift, bu sabah ise hiç beklenmedik bir iddiayla gündeme geldi.

Gündeme bomba gibi düşen iddiaya göre; iş insanı Burak Özberk’in açtığı boşanma davasında bazı isimler de dosyada yer aldı.

Gündeme bomba gibi düşen iddiaya göre; iş insanı Burak Özberk’in açtığı boşanma davasında bazı isimler de dosyada yer aldı.

İddiaya göre Özberk, eşi Burcu Özberk'e ait olduğu öne sürülen bir günlükte bazı ilişkileri öğrendiğini ileri sürdü. Burcu Özberk, 'O benim manifesto defterim' açıklamasında bulundu. Bu iddialarda 'beraber olma' adı altında ismi geçenlerden biri de Caner Erdeniz'di. 

Sessiz kalamayan Erdeniz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: 

“Bugün bazı basın ve dijital mecralarda yer alan, özel hayatıma ilişkin olduğu iddia edilen haberlerde ismimin gerçek dışı şekilde geçirilmiş olduğunu üzülerek öğrenmiş bulunuyorum. Söz konusu haberde adı geçen kişi tanıdığım eski bir arkadaşımdır. Bu süreçle herhangi bir ilgim ya da dahlim kesinlikle bulunmamaktadır. İsmimin bu şekilde anılması hem gerçek dışıdır hem de açıkça itibar zedeleyicidir. İlgili haber ve içeriklerle ilgili tüm hukuki haklarımı kullanacağımı kamuoyuna saygıyla bildiririm.”

ifadelerini kullanarak iddiaları kesin bir dille yalanladı.

Yaşananların ardından ünlü oyuncu Müge Boz da sessizliğini bozdu.

Yaşananların ardından ünlü oyuncu Müge Boz da sessizliğini bozdu.

Eşinin açıklamasını paylaşarak sürece tepki gösteren Boz, şu ifadeleri kullandı: 

“Bugün böyle bir habere uyandık maalesef. Hukuki süreç başlatıldığı için kelimelerimi dikkatle seçiyorum. Bizim sevgi ve saygı ile kurduğumuz ve büyüttüğümüz ailemize, kimse sırf kendi çıkarı için iftira atamaz.” 

Boz’un bu sözleri kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, çiftin iddialara karşı net duruşu dikkat çekti.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
