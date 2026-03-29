Danla Bilic Neden Bu Kadar Zayıfladı? Gerçeği İlk Kez Anlattı

Bir süredir son hali ve neden bu kadar zayıfladığı konuşulan Danla Bilic, merak edilen sorulara bizzat kendisi yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından aynadan paylaştığı bir selfie’nin binlerce kişi tarafından birbirine gönderildiğini ve mesaj kutusunun adeta dolup taştığını söyleyen Bilic, zayıflama nedenini ilk kez açıkladı.

Meme implantlarını çıkarttığını da belirten Danla Bilic, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: “Bu storymi 2000 kişi birbirine göndermiş, mesajlar savaş alanı. Küçüldüm çünkü vücudumdaki dolguları temizletirken maalesef aynı anda hem kas hem doku kaybettim. Göğüslerimdeki 450 cc’lik implantları çıkarttırdım. Spora başladım. Zayıflama iğnesi kullanmıyorum, en son 2025 yazında kullanmıştım. Zaten daha fazla kilo vermek de istemiyorum.”