Danla Bilic Neden Bu Kadar Zayıfladı? Gerçeği İlk Kez Anlattı

Lila Ceylan
29.03.2026 - 23:47

Danla Bilic’in son dönemdeki değişimi sosyal medyada sık sık konuşuluyordu. Ünlü fenomen, paylaştığı selfie sonrası gelen mesajların ardından zayıflama nedenini açıkladı. Meme implantlarını çıkarttığını ve süreçte kas kaybı yaşadığını belirtti.

Sosyal medya fenomeni denince akla gelen ilk isimlerden Danla Bilic, son zamanlarda sık sık estetik süreciyle gündeme oturuyor.

'Fenomen' denildiğinde akıllara gelen ilk isimlerden biri olan Danla Bilic, bir süredir estetik işlemlerle olan imtihanıyla konuşuluyor. 

Hayatımıza yıllar önce YouTube’a çektiği makyaj videolarıyla giren, zaman içerisinde zayıflayan ve estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen Danla Bilic, en popüler isimler arasında yer alıyor. 

Belki denk gelmişsinizdir; Danla Bilic, birkaç ay önce yanlış bir popo ameliyatı geçirdiğini ve dolgunun tüm vücuduna yayıldığını açıklamıştı. Vücudunun her bir yanına yayılan dolguların çıkarılabilmesi için tam 6 kez ameliyat olan fenomen isim, ameliyat sonrası çıkartılan dolgu torbalarını da paylaşmış, hepimizin ağzının beş karış açık kalmasına sebep olmuştu.

Bir süredir zayıflığı konuşulan Danla Bilic, zayıflamasıyla ilgili gerçeği ilk kez kendisi açıkladı.

Bir süredir son hali ve neden bu kadar zayıfladığı konuşulan Danla Bilic, merak edilen sorulara bizzat kendisi yanıt verdi. 

Sosyal medya hesabından aynadan paylaştığı bir selfie’nin binlerce kişi tarafından birbirine gönderildiğini ve mesaj kutusunun adeta dolup taştığını söyleyen Bilic, zayıflama nedenini ilk kez açıkladı. 

Meme implantlarını çıkarttığını da belirten Danla Bilic, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: “Bu storymi 2000 kişi birbirine göndermiş, mesajlar savaş alanı. Küçüldüm çünkü vücudumdaki dolguları temizletirken maalesef aynı anda hem kas hem doku kaybettim. Göğüslerimdeki 450 cc’lik implantları çıkarttırdım. Spora başladım. Zayıflama iğnesi kullanmıyorum, en son 2025 yazında kullanmıştım. Zaten daha fazla kilo vermek de istemiyorum.”

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
