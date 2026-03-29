Albümü İçin Lokma Döktüren Kalben'in Yeni İmajı Olay Oldu!

Alternatif müziğin en özgün isimlerinden biri olan Kalben, hem sesi hem de yazdığı şarkılarla yıllardır dinleyicilerin kalbine dokunmayı başarıyor.

“Sadece”, “Haydi Söyle”, 'Ben Her Zaman Sana Aşıktım' ve “Yara” gibi parçalarıyla hafızalara kazınan başarılı sanatçı, müzikteki samimi ve içten tavrıyla geniş bir kitleye hitap ediyor. Daima kendisiyle barışık duruşu, özgün tarzı ve zaman zaman “deli dolu” halleriyle de dikkat çeken Kalben, sosyal medyada da sık sık gündeme geliyor.

Geçtiğimiz perşembe günü ise “Kayıp Aşıklar Ülkesi” isimli yepyeni albümünü sevenleriyle buluşturmuştu.