Tuba Büyüküstün’ün Gündem Olan Koltuk Altı Kıllarının Ardındaki Gerçek Ortaya Çıktı

Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.03.2026 - 19:07

Tuba Büyüküstün’ün Sultana filmi fragmanından yayılan bir kare günlerdir sosyal medyada konuşuluyordu. Özellikle koltuk altı kılı detayı üzerinden yapılan yorumlar kısa sürede viral olmuştu. 

Çok konuşulan o görüntüyle ilgili gerçek ortaya çıktı! Görselin sanıldığı gibi fragmandan olmadığı ve sonradan manipüle edildiği öğrenildi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Yıllardır ekranların en popüler kadın oyuncularından biri olan Tuba Büyüküstün, attığı her adımla gündem oluyor.

Gerek oyunculuğu gerek duru güzelliğiyle yıllardır en çok konuşulan isimler arasında yer alan Tuba Büyüküstün, zaman zaman değişen ruh halleri ve tarzıyla da dikkat çekiyor. 

En son izleyici tarafından çok sevilen Zeytin Ağacı dizisinin başrolünde izlediğimiz Tuba Büyüküstün, birkaç ay önce Zeytin Ağacı'nın 3. sezon çekimlerini tamamlamıştı. Önümüzdeki aylarda dizinin yeni sezonunun yayınlanması beklenirken başarılı oyuncudan hayranlarını sevindiren bir haber daha gelmişti.

Birkaç ay önce Büyüküstün'ün yepyeni bir projeyle sinemaya döneceğini duymuştuk!

Tuba Büyüküstün’ün bambaşka bir imajla kamera karşısına geçtiği filmin İstanbul’un ışıltılı fakat bir o kadar da acımasız gece hayatını mercek altına alacağı, 7 kadın direk dansçısının hikayesini anlatacağını öğrenmiştik. 

Sultana’nın dünya prömiyerini 9-19 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 45. İstanbul Film Festivali’nde yapması bekleniyordu, fragmanı ise geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Odağın Tuba Büyüküstün’de olduğu fragmandan görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, kollarını yukarı kaldırdığı bir kare kısa sürede viral oldu. 

Mesele ise koltuk altı detayıydı… Görüntüye çok sayıda yorum gelirken sosyal medyada hem goygoy hem de eleştiri gecikmemişti.

Tuba Büyüküstün’ün viral olan koltuk altı kıllarının ardındaki gerçek ise geçtiğimiz saatlerde ortaya çıktı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, sosyal medyaya servis edilen ve fragmandan alındığı iddia edilerek yayılan o görselin aslında yapay zekayla oluşturulduğu öğrenildi. 

Fotoğrafı ilk paylaşan hesabın, etkileşim almak amacıyla görüntü üzerinde oynama yaptığı ve koltuk altına sonradan kıl kökleri eklendiği ortaya çıktı.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
