Blok3'ün Sevgili Kriterleri ve İlişki Şartları Olay Oldu

Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.03.2026 - 17:33

Son dönemin en çok konuşulan rapçilerinden Blok3, bu kez müzikleriyle değil özel hayatına dair yaptığı açıklamayla gündeme geldi. Sevgili kriterlerini tek tek sıralayan ünlü isim, sosyal medyayı adeta ikiye böldü. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Son dönemin yükselen rapçilerinden Blok3, kısa sürede yakaladığı çıkışla adından söz ettirmeyi başardı.

Özellikle “Git”, “Kusura Bakma” ve “Sevmeyi Denemedin” gibi şarkılarıyla milyonlarca dinlenmeye ulaşan genç isim, listelerde hızla yükselirken sosyal medyada da sık sık viral oluyor.

Blok3’ün özel hayatı da en az kariyeri kadar konuşuluyor. İlk olarak oyuncu Nilsu Berfin Aktaş ile yaşadığı aşkla gündeme gelen rapçinin adı daha sonra İrem Haznedar ile anılmış, ardından Cemre Baysel ile ilgili çıkan iddialar magazin gündemini meşgul etmiş, son olarak Danla Bilic ile isminin anılması da sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşımla ilişkide nelerden hoşlandığını açıklayan Blok3, müstakbel sevgilisinden beklentilerini sıraladı.

İlişki şartları ve sevgili kriterlerini açıklayan Blok3, sosyal medyayı ikiye böldü. Kimileri bu sözleri “tercih meselesi” olarak değerlendirip hak verirken, kimileri ise Blok3’ün beklentilerini fazla kuralcı ve tartışmalı buldu. Blok3'ün talepleri şu şekildeydi;

• İyi yemek yapsın. 

• Başka bir ülkede olmasın. 

• Bana danışmadan kız arkadaşlarıyla bir plan yapmasın. 

• Futbolu çok takip etmesin.  

• Hesap ödemesin. 

• Güzel gülümsesin.

• Fazla laubali olmasın.

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
