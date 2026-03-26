TGRT Canlı Yayınındaki Edis İddiası Ortalığı Karıştırdı: Cenk Eren Linç Yedi!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.03.2026 - 14:30

TGRT’deki canlı yayında yaşanan isim karışıklığı ortalığı karıştırdı! Gazeteci Fuat Uğur'un sebebiyet verdiği karışıklıkta Edis hakkında ortaya atılan iddia sonrası Cenk Eren linçin hedefi olurken, açıklamalar peş peşe geldi. 

Dün katıldığı TGRT canlı yayınında konuşan gazeteci Fuat Uğur, yaptığı açıklamayla ortalığı bir anda karıştırdı.

Uğur yayında, şarkıcı Cenk Eren'den kendisine bir mesaj geldiğini, Cenk Eren'in Edis'in konser afişini atarak 'Bu bir örnek, büyük bir isim. Çok fazla genç hayranı var. Uyuşturucu testi pozitif ama bakın çok önemli bir konser veriyor. O zaman gençler diyor ki aa demek ki bir şey olmuyor' diyor yazdığını söyledi. 

Hemen ardından, 'Aaa pardon ya Cenk Eren ‘ismimi vermeyin’ demiş' açıklamasında bulundu. Birkaç dakika sonra ise 'Şeyy, ben bir mesajı karıştırmış oldum. Aslında Instagram'da gördüğüm bir paylaşım bu. Ben Cenk Eren zannettim. Cenk Eren değilmiş Allah'tan.” diyerek durumu kendisinin yanlış anladığını dile getirdi.

Bu sözlerin ardından Cenk Eren, Edis hakkında böyle bir iddiada bulunduğu düşünülerek sosyal medyada kısa sürede linç yağmuruna tutuldu.

Sosyal medya kullanıcıları, Fuat Uğur'un canlı yayında durumu kurtarmaya çalıştığını, mesajın gerçek sahibinin Cenk Eren olduğunu düşünerek Cenk Eren'e tepki gösterdikleri mesajları art arda sıraladı. 

Tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine Fuat Uğur’dan açıklama gecikmedi. Uğur, canlı yayında okuduğu mesajın Cenk Eren’e ait olmadığını belirterek bunun bir yanlış anlaşılma olduğunu söyledi ve Cenk Eren’den özür diledi.

Canlı yayında bir sosyal medya kullanıcısının yorumu olduğunu söyleyerek durumu düzeltmeye çalışan Fuat Uğur'un, X'te yayınladığı özür mesajında DM kutusundaki bir başka tanıdığının mesajını yanlışlıkla aktardığını söylemesi ise dikkat çekti.

Öte yandan Cenk Eren de sessiz kalmadı.

Sabah böyle bir olayla karşılaştığını söyleyen Eren, daha önce de linç kültürüne maruz kaldığını dile getirerek, “Türkiye’nin en önemli starlarından biri olmuş Edis ile böyle bir şeyi neden yapayım? Ne rakibim ne aynı kulvardayız ne de bir tanışıklığımız var” sözleriyle iddiaları reddetti. 

“Linçinizi başka yerde yapın” diyerek tepkisini ortaya koyan Cenk Eren, Fuat Uğur’un samimiyetine inandığını ve hakkını helal ettiğini de ekledi.

Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
