TGRT Canlı Yayınındaki Edis İddiası Ortalığı Karıştırdı: Cenk Eren Linç Yedi!

Uğur yayında, şarkıcı Cenk Eren'den kendisine bir mesaj geldiğini, Cenk Eren'in Edis'in konser afişini atarak 'Bu bir örnek, büyük bir isim. Çok fazla genç hayranı var. Uyuşturucu testi pozitif ama bakın çok önemli bir konser veriyor. O zaman gençler diyor ki aa demek ki bir şey olmuyor' diyor yazdığını söyledi.

Hemen ardından, 'Aaa pardon ya Cenk Eren ‘ismimi vermeyin’ demiş' açıklamasında bulundu. Birkaç dakika sonra ise 'Şeyy, ben bir mesajı karıştırmış oldum. Aslında Instagram'da gördüğüm bir paylaşım bu. Ben Cenk Eren zannettim. Cenk Eren değilmiş Allah'tan.” diyerek durumu kendisinin yanlış anladığını dile getirdi.