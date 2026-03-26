Ece Seçkin Çileden Çıktı: Yapay Zekayla Müstehcen Fotoğraflarını Üreten Hesaba Dava Açtı!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
Ece Seçkin’in yapay zekayla üretilen müstehcen görselleri sosyal medyada hızla yayılınca ortalık karıştı! Sert sözlerle tepki gösteren şarkıcı, konuyu yargıya taşıdı.

Pop müziğin sevilen isimlerinden Ece Seçkin, enerjisi, sahne performansları ve dillere pelesenk olan şarkılarıyla olduğu kadar sosyal medyadaki aktifliğiyle de sık sık gündeme gelen isimlerden biri.

Samimiyeti, cana yakın tavırları ve dobra çıkışlarıyla takipçileriyle güçlü bir bağ kuran Seçkin, çoğu zaman eğlenceli paylaşımlarıyla karşımıza çıkıyordu. 

Ancak başarılı şarkıcı, son birkaç gündür ne yazık ki oldukça tatsız bir meseleyle uğraşıyor...

Meselenin fitilini ateşleyen ise “Clicks Haber” adlı X hesabının yaptığı paylaşım oldu.

“Ece Seçkin’in pozları gündem oldu” başlığıyla servis edilen görseller kısa sürede büyük dikkat çekerken, içerik sosyal medyada hızla yayıldı. 

Uzun süre bu görsellerin yapay zekayla üretilmiş müstehcen içerikler olduğu anlaşılmadı; binlerce yorum alan paylaşımlar kısa sürede yüksek etkileşimlere ulaştı.

Derken olaylar Ece Seçkin’in sert çıkışıyla bambaşka bir boyuta taşındı!

“Kelimelerimi seçerken kendimi tutmaya gayret ediyorum hepinizden çok özür dilerim ama yaz ‘Ece Seçkin’i’ al 2.5 milyon etkileşimi değil mi? Utanmanız yok onu anladık. Hukuktan da mı korkmuyorsunuz ulan siz he? Sen benim fotoğraflarımı nasıl yapay zekayla müstehcen hale getirip servis edersin şerefsiz!” sözleriyle adeta ateş püsküren Seçkin, bu içeriklere inanan ve yayan herkesle tek tek ilgileneceğini de belirtti.

Gelen büyük tepkinin ardından Clicks Haber geri adım atarak paylaşımlarını kaldırdı ve Ece Seçkin ile ailesinden özür dilediğini belirten bir açıklama yayınladı.

Öfkesi dinmeyen Ece Seçkin, konuyu yargıya taşıdığını ve dava açtığını belgeleriyle birlikte paylaştı. 

Ünlü şarkıcı, “Bugün özür dilediğiniz ailemle tanıştınız, yarın HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ ile tanışacaksınız 😊🙏” sözleriyle sürecin peşini bırakmayacağını net bir şekilde ortaya koydu.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
