Alişan'ın Eşi Buse Varol'un Değişimi Dikkat Çekti!

2018 yılında oyuncu Buse Varol ile nikah masasına oturan Alişan, evliliğiyle magazin gündeminde uzun süre konuşulmuştu.

Çiftin bu evlilikten Burak ve Eliz adında iki çocuğu dünyaya geldi. Aile hayatlarıyla da sık sık gündeme gelen ikili, özellikle sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekmeye devam etti.

Çift, aile dramalarıyla sık sık gündeme gelirken Buse Varol bir süre önce Gelin Evi programının sunuculuğuna başlamıştı. Evlendiği ilk dönemden bu yana ciddi bir kilo vererek fit bir görünüme kavuşan Varol, zaman içinde tarzı ve görünümüyle de öne çıkmıştı.