Ozan Güven GORA 4 GORA Kadrosunda mı? Net Cevap Geldi!

25.03.2026 - 00:05 Son Güncelleme: 25.03.2026 - 00:06

GORA 4 GORA heyecanı sürerken, Ozan Güven’den merak edilen soruya yanıt geldi. Ünlü oyuncu filmde yer alıp almayacağını ilk kez açıkladı.

Türk sinemasının kült yapımları arasında yer alan G.O.R.A, vizyona girdiği günden bu yana replikleri, karakterleri ve absürt mizahıyla hafızalara kazınmayı başarmıştı.

Cem Yılmaz imzalı film, yıllar geçse de popülerliğini kaybetmeyen nadir yapımlardan biri olurken; devamı niteliğindeki A.R.O.G da aynı ilgiyi görmüştü. Uzun süredir “devam filmi gelir mi?” sorusu gündemdeyken, Cem Yılmaz geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamayla GORA 4 GORA üzerinde çalıştığını duyurmuş ve herkesi heyecanlandırmıştı.

GORA 4 GORA haberinin ardından gözler doğal olarak eski kadroya çevrilmişti.

Özellikle Cem Yılmaz’ın duyurusunun ardından birlikte poz paylaştığı ilk isimlerden biri olan Ozan Güven, “GORA 4 GORA Pastası” notuyla yaptığı paylaşım sonrası filmde yer alacak isimler arasında gösterilmişti. 

Ancak daha sonra ortaya çıkan kadroda Ozan Güven’in bulunmaması dikkat çekmiş, konuyla ilgili ne Cem Yılmaz’dan ne de oyuncudan uzun süre bir açıklama gelmemişti.

Ve merak edilen soruya yanıt nihayet geldi!

Geçtiğimiz saatlerde muhabirler tarafından görüntülenen Ozan Güven, GORA 4 GORA kadrosunda yer alıp almadığına dair ilk kez konuştu. Ünlü oyuncu, bu filmde yer almayacağını net bir şekilde ifade ederken, Cem Yılmaz’la yeni projelerde birlikte olacaklarının da altını çizdi. 

“Son GORA'da beraber değiliz ama bundan sonra başka filmler yapacağız, başka işler yapacağız. Bu GORA'da ben yokum” diyen Güven, muhabirlerin 'İzleyici sizinle özdeşleşen 216 karakterini aramaz mı?' sorusuna ise esprili bir yanıt verdi: “Vereyim telefonumu arasınlar beni… 216 olmaz 217 olur kardeşler.” açıklamalarıyla dikkat çeken oyuncu, filmin yine çok komik olacağını düşündüğünü de sözlerine ekledi.

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio'da magazin editörü olarak çalışıyorum.
