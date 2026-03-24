Nazan Öncel'in Son Paylaşımı Sezen Aksu Hasreti Çekenleri Heyecanlandırdı

Nazan Öncel'in Son Paylaşımı Sezen Aksu Hasreti Çekenleri Heyecanlandırdı

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.03.2026 - 23:21

Nazan Öncel’in Sezen Aksu ile ilgili yaptığı son paylaşım kısa sürede gündem oldu. “Yakında” notu, hayranları yeni bir proje ihtimaliyle heyecanlandırdı.

Türk pop müziğinin en kendine has kalemlerinden biri olan Nazan Öncel, yıllardır hem yazdığı hem de söylediği şarkılarla adeta hafızalara kazınan bir isim.

Türk pop müziğinin en kendine has kalemlerinden biri olan Nazan Öncel, yıllardır hem yazdığı hem de söylediği şarkılarla adeta hafızalara kazınan bir isim.

“Gidelim Buralardan”, “Erkekler de Yanar”, “Aşkım Baksana Bana”, “Sokak Kızı” ve “Leyla” gibi dillere pelesenk olmuş hitleriyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Öncel, yalnızca yorumculuğuyla değil güçlü söz yazarlığıyla da müzik dünyasında ayrı bir yere sahip. 

Kendine has üslubu, zaman zaman sert ama bir o kadar da duygusal şarkı sözleriyle yıllardır çizgisini koruyan sanatçı, her dönemde konuşulmayı başarıyor.

Nazan Öncel’in müzik kariyerinde Sezen Aksu ile olan bağı ise ayrı bir başlık açtıracak cinsten.

Nazan Öncel’in müzik kariyerinde Sezen Aksu ile olan bağı ise ayrı bir başlık açtıracak cinsten.

Türk popunun iki güçlü kadın ismi, yıllar içinde hem aynı müzikal evrende üretim yapmalarıyla hem de birbirlerine olan saygılarıyla sık sık yan yana anıldı.

Sezen Aksu’nun sözü ya da bestesiyle hayat bulan “Erkekler de Yanar” gibi parçalar, bu iki ismin yollarının nasıl kesiştiğinin en bilinen örneklerinden biri olurken; aralarındaki bağ, müzikseverler için her zaman özel bir yerde durdu.

Ve gelelim son gelişmeye… Geçtiğimiz saatlerde Nazan Öncel cephesinde heyecan verici bir hareketlilik yaşandı!

Sanatçı, sosyal medya hesabından kendisinin ve Sezen Aksu’nun silüetlerinin yer aldığı bir görseli paylaşarak altına da “yakında” notunu düştü. Bu paylaşım kısa sürede gündem olurken, uzun süredir Sezen Aksu hasreti çekenler de haliyle heyecanlandı. Şimdi herkesin aklında aynı soru var: Acaba bu ikiliyi yeni bir projede, belki de bir düette birlikte dinleme ihtimalimiz var mı?

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
