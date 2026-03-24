Kubilay Kundakçı Cinayetinde Tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun "Gidesim Var" Şarkısına Erişim Engeli Getirildi

Lila Ceylan - Magazin Editörü
24.03.2026 - 22:21

Genç futbolcu Kubilay Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıda cinayete azmettirenlerden biri olarak tutuklanarak cezaevine gönderilen Aleyna Kalaycıoğlu'nun 'Gidesim Var' isimli şarkısına erişim engeli getirildi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

19 Mart günü meydana gelen silahlı saldırı, genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybetmesine sebep olmuştu.

Rapçi Canbay’ın eski sevgilisi, Survivor yarışmasından ve şarkıcı kimliğiyle tanıdığımız Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden bir araya gelmek istemesiyle başlayan süreçte arabulucu olarak devreye giren genç futbolcu Kubilay Kundakçı, Aleyna Kalaycıoğlu'nun yeni sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun açtığı ateşle hayatını kaybetmişti. 

Operasyonlar sonucunda Alaattin Kadayıfçıoğlu ile birlikte Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu ve şarkıcı İzzet Yıldızhan'ın da aralarında bulunduğu toplam 7 kişi yakalanmış, anne Kalaycıoğlu serbest bırakılırken geriye kalan tüm isimler tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 

Aleyna Kalaycıoğlu da cinayete azmettirici olarak tutuklananlardan biriydi. Kubilay Kundakçı'nın hayatını kaybettiği saldırının görüntüleri geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkmıştı.

Kaçıranlar için detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Geçtiğimiz dakikalarda Kalaycıoğlu hakkında yeni bir detay fark edildi.

Tutuklu Aleyna Kalaycıoğlu'nun YouTube'da 9 milyon kişi tarafından dinlenen şarkısı 'Gidesim Var'a erişim engeli getirildi.

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
