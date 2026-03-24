Kubilay Kaan Kundakçı’nın Hayatını Kaybettiği Saldırının Görüntüleri Ortaya Çıktı

19 Mart’ta rapçi Canbay, ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmasına yardım etmesi için arkadaşı futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı ve bir arkadaşı ile birlikte İstanbul Ümraniye’de bulunan stüdyonun önüne geldi. Arabada bekleyenlerin yanına çakarlı lüks araç yaklaştı ve açılan ateş sonrasında 22 yaşındaki genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan saldırganlar sonrasında polis ekipleri tarafından yakalandı. Saldırıyı, Diyarbakırlı armatör iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu’nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Olayla ilgili Alaattin Kadayıfçıoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi de tutuklandı.