Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu’nun İlk Görüntüsü Ortaya Çıktı

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.03.2026 - 11:43

Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan kişiler, polisteki sorgusunun ardından savcılığa sevk edildi. Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu ve annesinin de ilk görüntüleri yayımlandı.

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, 19 Mart’ta Ümraniye’deki silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Saldırıyı şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu’nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun gerçekleştirdiği ve hayatını kaybeden Kundakçı’nın, Aleyna Kalaycıoğlu’nun eski sevgilisi rapçi Canbay’ın arkadaşı olduğu ortaya çıkmıştı.

Olayla ilgili Aleyna Kalaycıoğlu, annesi, Alaattin Kadayıfçıoğlu, babası iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu, kirvesi türkücü İzzet Yıldızdoğan gözaltına alınmıştı.

Polisteki sorguları tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından savcılığa sevk edildi.

Şüphelilerin savcılığa sevk edilme görüntüleri 👇

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
