Aleyna Kalaycıoğlu’nun Annesinin Alaattin Kadayıfçıoğlu’ndan 1 Milyon Lira Aldığı İddia Edildi

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
23.03.2026 - 08:16

Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu’nun sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu, eski sevgilisi rapçi Canbay’ın yakın arkadaşı olan genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın öldürüldüğü olay nedeniyle gözaltına alınmıştı. Yaşanan olayla ilgili Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, türkücü İzzet Yıldızdoğan ve Bilal Kadayıfçıoğlu da dâhil 10 kişi gözaltına alınmıştı.

Gece Muhabiri” isimli X hesabının iddiasına göre, Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu, sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu’ndan 1 milyon lira para aldı. Bu para alışverişini emniyetteki sorgusunda öğrenen Aleyna Kalaycıoğlu’nun ağlama krizine girdiği ve öfke nöbeti geçirdiği iddia edildi.

Türkiye’nin konuştuğu olayda gözaltına alınan 10 kişi bugün savcılığa sevk edilecek.

19 Mart’ta rapçi Canbay, ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmasına yardım etmesi için arkadaşı futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı ve bir arkadaşı ile birlikte İstanbul Ümraniye’de bulunan stüdyonun önüne geldi. Arabada bekleyenlerin yanına çakarlı lüks araç yaklaştı ve açılan ateş sonrasında 22 yaşındaki genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan saldırganlar sonrasında polis ekipleri tarafından yakalandı. Saldırıyı, Diyarbakırlı armatör iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu’nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Olayla ilgili Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun “kirvesi” olan türkücü İzzet Yıldızdoğan da gözaltına alındı.

X’teki “Gece Muhabiri” isimli hesap ise Aleyna Kalaycıoğlu’nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu’nun, kızının sevgilisi Alaattin Kadayıfçıoğlu’ndan 1 milyon lira para aldığını iddia etti.

İddiaya göre, alınan parayı emniyetteki sorgusunda öğrenen Aleyna Kalaycıoğlu ağlama nöbetine girdi ve sinir krizi geçirdi.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
