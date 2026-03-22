Emrullah Erdinç, Kubilay Kaan Kundakçı Cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu ile İlgili Detayı Açıkladı

Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.03.2026 - 10:56

Ümraniye’de 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği olay gündemdeki yerini koruyor. Olayla ilgili soruşturma sürerken, genç futbolcunun annesi konuştu. Gazeteci Emrullah Erdinç’e açıklamalarda bulunan anne, yaşadığı acıyı dile getirdi. Olay anına dair yeni iddialar da gündeme geldi.

İşte detaylar…

Kaynak: Emrullah Erdinç

İstanbul Ümraniye’de yaşanan ve 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği silahlı saldırı, kamuoyunda geniş yankı uyandırmaya devam ediyor.

Olayın ardından başlatılan soruşturma sürerken, yeni gelişmeler ve iddialar da gündeme gelmeye devam ediyor.

Olay, rapçi Canbay olarak bilinen Vahap Canbay ile geçmişte ilişki yaşadığı Aleyna Kalaycıoğlu arasında yaşanan gelişmeler sonrası başladı. İddiaya göre Canbay, eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'yla barışmak için yakın arkadaşı olan Kubilay Kundakçı’dan destek istedi.

İki arkadaş aracıyla birlikte Kalaycıoğlu'nun Ümraniye'deki stüdyosunun bulunduğu sokağa gitti.

Olay günü araç içinde bekleyen grubun bulunduğu noktaya gelen başka bir grubun silahlı saldırı gerçekleştirdiği, bu saldırı sonucunda ağır yaralanan Kubilay Kundakçı’nın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında aralarında Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun da bulunduğu 8 kişinin yakalandığı öğrenildi. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.

Son olarak gazeteci Emrullah Erdinç, Kundakçı’nın annesiyle bir röportaj gerçekleştirdi. Röportajda olay anına ilişkin dikkat çeken iddialar da yer aldı.

Erdinç, yaptığı açıklamada olay sırasında Aleyna Kalaycıoğlu'nun da araç içerisinde bulunduğuna ve saldırı anına tanıklık edildiğine yönelik iddiaları aktardı.

Video Kaynak: Müge Dağıstanlı

Acılı anne ise yaptığı açıklamada yaşadığı büyük kaybın ardından duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Aleyna Kalaycıoğlu, çok değer verdiği, kardeş gibi sevdiği Kubilay’ı bu hale getirmemesi gerekiyordu. İbadetine düşkün bir insanım, hep dua ettim; 'Allah'ım oğlumla imtihan etme' diye. Ve ben arefe günü oğlumu kaybetmedim. Allah verdi, aldı. Ben de o alan da, ben ebedi ahiretine uğurladım evladımı. Tabii ki benim ciğerim çok yanıyor. Ama hiçbir insan yaşattığını yaşamadan ölmez, ölmesin de!”

Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
