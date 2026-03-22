article/comments
Justin Timberlake’in 2024 Yılında Alkollü Araç Kullanırken Yakalandığı Anlar Sızdırıldı!

Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.03.2026 - 09:46

Ünlü şarkıcı Justin Timberlake’in 2024 yılında alkollü araç kullanma nedeniyle gözaltına alındığı anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Yayınlanmasını engellemek için dava açtığı videoların sızması sosyal medyada gündem oldu. Görüntülerde Timberlake’in denge testlerinde zorlandığı anlar dikkat çekti. Ünlü yıldızın “Kalbim çok hızlı atıyor” sözleri de videoya yansıdı. 

Geçtiğimiz Temmuz ayında Türkiye'de büyük bir konser veren dünyaca ünlü şarkıcı Justin Timberlake'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Pop yıldızı bu kez kariyeriyle değil geçmişte yaşadığı bir olayla gündeme geldi. 2024 yılında ABD’nin New York eyaletine bağlı Sag Harbor bölgesinde alkollü araç kullanma şüphesiyle gözaltına alınan Timberlake’in o anlara ait polis kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Ünlü şarkıcının gözaltı anları, daha önce kamuoyundan gizlenmeye çalışılmıştı. Timberlake’in avukatları, söz konusu görüntülerin yayınlanmaması için mahkemeye başvurmuştu. Ancak tüm bu çabalara rağmen görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı.

Ortaya çıkan videolarda Timberlake’in polis tarafından durdurulduğu ve ardından denge testlerine tabi tutulduğu görülüyor.

Görüntülerde ünlü yıldızın düz çizgide yürümekte zorlandığı ve testler sırasında dengesini sağlamakta güçlük çektiği dikkat çekiyor. Ayrıca Timberlake’in alkol ölçüm testini birkaç kez reddettiği de videoya yansıdı. Süreç boyunca sakinliğini korumaya çalışan sanatçının, yaşadığı stres nedeniyle “Bunlar zor testler, kalbim çok hızlı atıyor” dediği anlar da kaydedildi. 

Olayın ardından Timberlake hakkında alkollü araç kullanma suçlamasıyla işlem yapılmış, ayrıca trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ek suçlamalar yöneltilmişti. Ancak daha sonra yapılan anlaşmayla bu suçlama, daha hafif bir trafik ihlaline dönüştürülmüştü.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
