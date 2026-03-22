Justin Timberlake’in 2024 Yılında Alkollü Araç Kullanırken Yakalandığı Anlar Sızdırıldı!

Görüntülerde ünlü yıldızın düz çizgide yürümekte zorlandığı ve testler sırasında dengesini sağlamakta güçlük çektiği dikkat çekiyor. Ayrıca Timberlake’in alkol ölçüm testini birkaç kez reddettiği de videoya yansıdı. Süreç boyunca sakinliğini korumaya çalışan sanatçının, yaşadığı stres nedeniyle “Bunlar zor testler, kalbim çok hızlı atıyor” dediği anlar da kaydedildi.

Olayın ardından Timberlake hakkında alkollü araç kullanma suçlamasıyla işlem yapılmış, ayrıca trafik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ek suçlamalar yöneltilmişti. Ancak daha sonra yapılan anlaşmayla bu suçlama, daha hafif bir trafik ihlaline dönüştürülmüştü.