article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Su Candan Anlattı: Ablası Nihal Candan’la İlgili Gördüğü Rüya Gündem Oldu

Lila Ceylan - Magazin Editörü
26.03.2026 - 11:25

Nihal Candan’ın vefatının ardından paylaşımlarıyla dikkat çeken kardeşi Su Candan, bu kez ablasıyla ilgili gördüğü rüyayı anlattı. Duygusal sözleri kısa sürede gündem oldu.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir dönem “İşte Benim Stilim” yarışmasıyla hayatımıza giren sosyal medya fenomeni Nihal Candan, 21 Haziran 2025'te hayatını kaybetti.

Daha önce anoreksiya ile mücadele ettiği bilinen Candan, cezaevinden çıktıktan sonra bir süre toparlanır gibi olmuş ancak ardından yeniden hızla kilo vermesi sevenlerini endişelendirmişti. 

Gün geçtikçe gözle görülür şekilde zayıflayan ve sağlık durumu sık sık konuşulan Nihal Candan, son günlerinde tedaviyi reddetmesiyle de gündeme gelmişti. Ne yazık ki tüm bu sürecin ardından aramızdan ayrılan Candan’dan geriye, onu çok seven ailesi ve yakınlarının derin acısı kaldı.

Sık sık ablasıyla ilgili paylaşım yapan su candan, geçtiğimiz saatlerde gördüğü rüyayı anlattığı bir video paylaştı.

Rüyasında Nihal Candan’la eski günlerdeki gibi görüntülü konuştuğunu söyleyen Su Candan, ablasına “Cennete misin, Allah’ın yanında mısın?” diye sorduğunu ve “Evet” yanıtını aldığını dile getirdi. Anlattıklarıyla duygulandıran Su Candan’ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın