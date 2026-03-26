Reynmen ve Çakal'la Aynı Koğuşta Kalan Hasan Can Kaya'dan İlginç Nezarethane Anısı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
26.03.2026 - 13:07

Ünlü komedyen Hasan Can Kaya, gözaltına alındığı dönemle ilgili ilk kez konuştu. Reynmen ve Çakal'la aynı koğuşta kaldığını söyleyen Kaya'nın nezarethane anısı kahkaha attırdı!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Türkiye’nin en popüler komedyenlerinden biri haline gelen Hasan Can Kaya, özellikle “Konuşanlar” programıyla yakaladığı başarıyı uzun süredir sürdürüyor.

Sahnedeki doğallığı, hızlı refleksleri ve seyirciyle kurduğu samimi bağ sayesinde geniş bir kitleye ulaşan Kaya, her bölümüyle sosyal medyada gündem olmayı başarıyor. Ancak ünlü komedyen bir süre önce, Türkiye’nin gündeminde yer alan yasaklı madde operasyonlarında adının geçmesiyle dikkat çekmişti. 

Gözaltına alınan ve test veren Hasan Can Kaya, sonuçların negatif çıktığını “O gün demiştim bugün de diyorum: hayatımda yasaklı herhangi bir maddeyle en ufak bir işim, alakam, kullanımım olmamıştır. Asılsız bir ihbar sonrasında alınan testin sonuçlarının da ‘negatif çıktığını’ şeffaflıkla hepinizle paylaşmak isterim.” sözleriyle duyurmuştu.

Hasan Can Kaya, geçtiğimiz saatlerde gözaltına alındığı dönemle ilgili ilk kez konuştu.

O günlerde Reynmen ve Çakal'la aynı nezarethanede kaldıklarını ilk kez açıklayan Kaya, 

“İnanılmaz bir şey ya… Bir de ben, Reynmen, Çakal aynı nezarethanede kaldık. Ve benim horlamamdan uyuyamadılar. Jandarmaya ‘hakkınızı helal edin’ dedim. Reynmen de şey dedi: hacı bizden de helallik alsan fena olmaz ya.” 

sözleriyle yaşadıklarını anlattı. Ünlü komedyen, bu anısıyla bir kez daha dinleyenleri güldürmeyi başardı.

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
