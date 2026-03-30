article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Astrolojiye Göre Ünlü Çiftlerin Kaderi: Sarıkaya'dan Erçel'e Kim Evliliğe Gidiyor, Kim Yolun Sonunda?

Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.03.2026 - 17:53

Astrolojiye göre ilişkilerin kaderi sandığımızdan daha çok ipucu veriyor! Gündemdeki ünlü çiftlerin burç uyumlarını mercek altına aldık, hangisi evliliğe gidiyor hangisi yolun sonuna geliyor yapay zekanın desteğiyle tek tek yorumladık.

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Aşkın dili bazen sözlerden çok daha fazlasını anlatır...

Astroloji de tam olarak burada devreye girer. Doğum haritaları, burç uyumları ve element dengeleri; iki insan arasındaki çekimi, çatışmayı ve hatta ilişkinin geleceğini bile büyük ölçüde ortaya koyabilir.

Uzmanlara göre özellikle burç uyumları, ilişkilerdeki temel dinamikleri anlamak için güçlü ipuçları sunuyor. Kimisi birbirini tamamlayan bir denge kurarken, kimisi daha en baştan “zor ilişki” kategorisine giriyor.

Biz de biraz magazin cephesine geçelim ve yıldızlara kulak verelim dedik!

Sizler için gündemde olan ve dikkat çeken 4 ünlü çifti seçtik, yapay zekayla beraber burç uyumlarına göre yorumladık.

Bakalım kim yolun sonuna geliyor, kim evliliğe göz kırpıyor?

Yengeç Kadını Serenay Sarıkaya ve Yay Erkeği Mert Demir

Magazinin en çok konuşulan ilişkilerinden biri... Bir yanda duygusal derinliğiyle bilinen Serenay, diğer yanda özgür ruhlu ve sınır tanımayan bir Yay erkeği olan Mert Demir.

Yengeç ve Yay ilişkisi astrolojide “yüksek çekim – düşük denge” olarak bilinir. İlk etapta güçlü bir enerji oluşur ancak uzun vadede beklenti farkları devreye girer.

Güçlü Yanları

  • Aralarında ciddi bir çekim ve tutku var

  • Birbirlerini farklı yönlerden besliyorlar

  • Başlangıç enerjisi çok yüksek

Zayıf Yanları

  • Yengeç bağlanmak ister, Yay özgür kalmak

  • Duygusal ihtiyaçlar karşılanmayabilir

  • Uzun vadede kopuş riski oluşabilir

Muhtemel Sonuç: Tutkulu ama zor bir ilişki. Uzun vadede ayrılık ihtimali daha yüksek...

Yay Kadını Hande Erçel ve Oğlak Erkeği Onur Güvenatam

Hakan Sabancı sonrası oldukça hızlı başlayan ve gözlerden uzak ilerleyen bu ilişki, magazinde “sürpriz ama sağlam” olarak yorumlanıyor.

Yay ve Oğlak ilişkisi “denge kurulursa çok güçlü” kategorisine girer. Biri özgür ruh, diğeri disiplinli yapı!

Güçlü Yanları

  • Oğlak’ın ciddiyeti ilişkiye yön verir

  • Yay’ın enerjisi ilişkiyi canlı tutar

  • Birbirlerini tamamlayabilirler

Zayıf Yanları

  • Yaşam tarzı farkı ciddi

  • Yay baskı hissedebilir

  • Oğlak kontrolcü olabilir

Muhtemel Sonuç: Zor ama sağlam temelli. Şaşıracaksınız ama evliliğe gidebilecek güçlü adaylardan biri.

Yengeç Kadını Zeynep Bastık ve Kova Erkeği Serkay Tütüncü

Zeynep Bastık’ın inişli çıkışlı aşk hayatının ardından gelen bu ilişki, başından beri dikkat çekiyor.

Yengeç ve Kova astrolojide en zor eşleşmelerden biri. Duygusal derinlik vs bireysel özgürlük çatışması…

Güçlü Yanları

  • Farklılık çekimi yaratır

  • Başlangıçta heyecan yüksek olur

  • Birbirlerini dönüştürebilirler

Zayıf Yanları

  • Yengeç fazla hassas kalabilir

  • Kova mesafeli ve bağımsızdır

  • Duygusal tatminsizlik oluşabilir

Muhtemel Sonuç: Gelgitli ve zor bir ilişki. Normalde pek kurtarmaz ama kökünden güçlü bir bağ varsa ve Kova erkeği gerçekten aşıksa evlilik kararı gelebilir.

Terazi Kadını Dilin Döğer ve Aslan Erkeği Atakan Özkaya

Yeni nesil magazinin dikkat çeken çiftlerinden... Uzak Şehir'de partner olarak yakaladıkları muhteşem frekans gerçek hayatta da aşkı getirdi. Uyumları “göze hoş gelen” çift kategorisinde.

Terazi ve Aslan ilişkisi astrolojide oldukça uyumlu kabul edilir. İkisi de ilgi görmeyi sever, sosyal enerjileri yüksektir.

Güçlü Yanları

  • Sosyal uyum çok yüksek

  • Birbirlerini parlatırlar

  • İlişki enerjik ve keyifli

Zayıf Yanları

  • Ego çatışması yaşanabilir

  • İlgi ihtiyacı sorun yaratabilir

  • Yüzeysel kalma riski

Muhtemel Sonuç: Keyifli ve uyumlu. Doğru ilerlerse evliliğe açık.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın