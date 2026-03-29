Megan Fox'un Sır Gibi Sakladığı Minik Kızının Yüzü İlk Kez Gözüktü!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.03.2026 - 22:06

Megan Fox’un uzun süredir gözlerden uzak tuttuğu kızı Saga Blade Fox-Baker ilk kez görüntülendi. Babası Machine Gun Kelly’nin kucağındayken kadraja yansıyan minik kız kısa sürede gündem oldu. Annesine olan benzerliği ise dikkatlerden kaçmadı. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Yıllardır güzelliğiyle dillere destan olan Megan Fox, Hollywood’un en ikonik isimlerinden biri.

Hollywood’un en dikkat çeken kadın yıldızlarından biri olan Megan Fox, yıllardır hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Özellikle keskin hatları, çarpıcı bakışları ve kusursuz fiziğiyle “ikon” olarak anılan Fox, bir döneme damga vuran isimler arasında gösteriliyor. 

Kariyeri boyunca yer aldığı projelerin yanı sıra tarzı, tavırları ve iddialı açıklamalarıyla da sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu, sosyal medyada da en çok konuşulan isimlerden biri olmaya devam ediyor.

Attığı her adımla gündem olan Megan Fox’un özel hayatı da yıllardır manşetlerden düşmüyor.

Ünlü oyuncu, ilk evliliğini Brian Austin Green ile yapmış ve bu evlilikten üç çocuk sahibi olmuştu. 2012 yılında Noah Shannon Green adını verdiği oğluna, 2014 yılında Bodhi Ransom Green adını verdiği ikinci oğluna, 2016 yılında ise Journey River Green adını verdiği üçüncü oğluna kavuşmuştu. 

Daha sonra Machine Gun Kelly ile ilişki yaşamaya başlayan Fox, marjinal tarzları ve inişli çıkışlı ilişkileriyle uzun süre konuşuldu. Magazin dünyasının en dikkat çeken çiftlerinden biri haline gelen ikili, 2025 yılında ilk kız çocuklarını kucaklarına alarak ilişkilerini yeni bir boyuta taşımıştı.

İkili, minik kızlarına Saga Blade adını koymuş, kızlarını gözden uzak büyütmeye karar vermişti.

Megan Fox, doğduğu günden beri kızı Saga Blade Fox-Baker’ın yüzünü sır gibi saklamayı tercih ederken, diğer çocuklarına kıyasla daha gizli büyütülen minik kız, bu yönüyle de sık sık merak konusu olmuştu. 

Küçük Saga, geçtiğimiz günlerde babası Machine Gun Kelly’nin kucağındayken ilk kez net şekilde görüntülendi. Annesinin 'sarı' kopyası olarak yorumlanan minik güzellik, gören herkesi kendine hayran bıraktı.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
