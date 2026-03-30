Hande Yener'den Hayatını Kaybeden Erol Köse'ye Herkesin Aksine Şefkatli Veda!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
30.03.2026 - 18:32

Erol Köse’nin vefatının ardından magazin dünyasında farklı tepkiler peş peşe gelmişti. Sert açıklamaların gölgesinden çıkan Hande Yener bambaşka bir yol seçti. Cenazede de yer alan Yener, eski dostuna duygusal bir veda paylaşımında bulundu. 

Türk müzik ve magazin dünyasının uzun yıllar en çok konuşulan ve en tartışmalı isimlerinden biri olan Erol Köse 23 Mart'ta hayatını kaybetti.

Yapımcı kimliğiyle sayısız projeye imza atan, aynı zamanda yıllar boyunca yaptığı açıklamalar ve polemiklerle gündemden düşmeyen Köse’nin vefatı, magazin dünyasında eski defterlerin yeniden açılmasına neden oldu.

Köse’nin ardından birçok ünlü isim geçmişte yaşadıklarını hatırlatarak sert paylaşımlarda bulunurken, bazı isimler ise “ölünün arkasından konuşulmaz” diyerek daha temkinli ve yumuşak bir dil tercih etti. Köse’nin vefatı, sadece bir kayıp değil, aynı zamanda yıllara yayılan tartışmaların da yeniden gündeme gelmesine neden olmuştu.

Oldukça az sayıda ismin katıldığı Erol Köse’nin cenazesinde yer alan isimlerden biri de Hande Yener’di.

Cenazede Köse’nin kızı Dijan’a sıkı sıkı sarıldığı görülen Yener, bu görüntüleriyle dikkat çekmişti.

Günlerdir süren tartışmalı Erol Köse gündeminde farklı bir yol seçen Hande Yener, geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından eski arkadaşına şefkat dolu bir veda paylaşımı yaptı. Yener paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Ben bu hazin sonun etkisinden çıkamadım.

Bende yerin her zaman özel kalacak Dr. Erol bey.”

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
