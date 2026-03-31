"Davayı Kazandık" Demişlerdi: Güzide Duran'ın Eski Eşi Adnan Aksoy, Gerçeği Ortaya Çıkardı!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
31.03.2026 - 20:18

Güzide Duran’ın boşanma davasıyla ilgili “lehine sonuçlandı” açıklaması gündem olmuştu. Ancak kısa süre sonra karşı taraftan gelen açıklama tabloyu tamamen değiştirdi. İki tarafın ifadeleri birbiriyle çelişirken, ortalık iyice karıştı. Adnan Aksoy, hem Feyza Altun hem de Güzide Duran'a sert çıktı. 

Güzide Duran son zamanlarda magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri.

2008 yılında Adnan Aksoy ile evlenen Duran, uzun yıllar yurt dışında sürdürdüğü hayatının ardından geçtiğimiz yıl Türkiye’ye dönüş yapmış ve çiftin boşanma sürecinde olduğu ortaya çıkmıştı.

Yaklaşık 18 yıllık evliliğin ardından başlayan bu süreç, taraflar arasında oldukça çekişmeli bir davaya dönüşürken, Duran’ın Fikret Orman ile yaşadığı ilişki de gündeme damga vurmuştu. İkilinin ilişkisini saklamadan yaşamaya başlaması, dava sürecini daha da karmaşık hale getirmişti.

Bir yandan yeni aşkını yaşayan Güzide Duran, diğer yandan çocuklarından ayrı kaldığını sık sık dile getirerek gözyaşlarına boğulmuş, boşanma sürecinin uzamasına da defalarca kez isyan etmişti.

Güzide Duran ile Adnan Aksoy’un geçtiğimiz günlerde resmen boşandığı öğrenildi.

Duran cephesinden doğrudan bir açıklama gelmezken, avukatı Feyza Altun kameralar karşısına geçerek süreci kamuoyuna açıklamıştı.

Altun, “Müvekkilim Güzide Duran'ın bugün boşandığını kamuoyunun ilgisine arz ederim. Boşanma mücadelesini lehine tazminat hükmedilerek bitirmiş bulunmaktadır. Çocuklardan vazgeçmesi söz konusu değildir.” ifadelerini kullanmış, davanın Güzide Duran lehine sonuçlandığının altını çizmişti.

Ancak boşanma haberi ve yapılan bu açıklama sonrası taraflar arasındaki kriz daha da büyüdü.

Adnan Aksoy cephesinden gelen açıklama dengeleri tamamen değiştirdi. Aksoy’un avukatı tarafından yapılan açıklamada, kamuoyuna yansıyan bilgilerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi ve şu sözlere yer verildi;

“Güzide Duran aleyhine açtığımız zina davasının kabulüne, Adnan Aksoy’a maddi ve manevi tazminat ödemesine, çocuklarının velayetinin babaya verilmesine karar verilmiştir. Karşı tarafın avukatının açıklaması şok etkisi yaratmıştır. Kararın kasten yanlış açıklanması suçtur. Bu açıklamalar hakkında derhal hukuki işlem başlatılacaktır.”

Peş peşe gelen bu açıklamalar sonrası davanın nasıl sonuçlandığına dair kafa karışıklığı büyürken, gözler taraflardan gelecek yeni açıklamalara çevrildi.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
