"Davayı Kazandık" Demişlerdi: Güzide Duran'ın Eski Eşi Adnan Aksoy, Gerçeği Ortaya Çıkardı!

2008 yılında Adnan Aksoy ile evlenen Duran, uzun yıllar yurt dışında sürdürdüğü hayatının ardından geçtiğimiz yıl Türkiye’ye dönüş yapmış ve çiftin boşanma sürecinde olduğu ortaya çıkmıştı.

Yaklaşık 18 yıllık evliliğin ardından başlayan bu süreç, taraflar arasında oldukça çekişmeli bir davaya dönüşürken, Duran’ın Fikret Orman ile yaşadığı ilişki de gündeme damga vurmuştu. İkilinin ilişkisini saklamadan yaşamaya başlaması, dava sürecini daha da karmaşık hale getirmişti.

Bir yandan yeni aşkını yaşayan Güzide Duran, diğer yandan çocuklarından ayrı kaldığını sık sık dile getirerek gözyaşlarına boğulmuş, boşanma sürecinin uzamasına da defalarca kez isyan etmişti.