Bu Testi Çocuğunla Çöz: Genel Kültürünüzü Ölçüyoruz!

Sizin burada biraz daha antrenmana ihtiyacınız var. 🙄 Sorular zor değil ama önemli olan birlikte öğrenmek! Bu testin en güzel tarafı da bu zaten, yanlış çıkan her soru yeni bir bilgi kapısı açıyor. Çocuğunla birlikte “Aaa bunu bilmiyormuşuz!” deyip araştırmak bile başlı başına keyifli bir aktivite. O halde şimdi eksik bilgileri tamamlama zamanı!