Bu Testi Çocuğunla Çöz: Genel Kültürünüzü Ölçüyoruz!
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Çocuğuna dersler konusunda yardımcı oluyorsundur. O zaman işi bir üst seviyeye taşıyalım! Bu testle birlikte hem eğleneceksiniz hem de genel kültür seviyenizi test edeceksiniz. 😎 Bakalım ailecek kaç doğru yapacaksınız? 🤔 Hazırsanız başlayalım. 👇
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1. Dünyanın en büyük okyanusu hangisidir?
2. Hangi hayvan, dilini kullanarak kendi kulağını temizleyebilir?
3. Küçük Prens kitabının yazarı kimdir?
4. Güneş Sistemi’nin en büyük gezegeni hangisidir?
5. Türkiye’nin kaç coğrafi bölgesi vardır?
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6. Hangisi Dünya’nın kıtalarından biri değildir?
7. İnsan vücudunda kaç adet kalp odacığı vardır?
8. Hangi hayvan yumurtlayan bir memelidir?
Biraz daha yüklenmeniz gerekiyor! 👇
Hiç fena değilsiniz!
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Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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