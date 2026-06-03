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Bu Testi Çocuğunla Çöz: Genel Kültürünüzü Ölçüyoruz!

etiket Bu Testi Çocuğunla Çöz: Genel Kültürünüzü Ölçüyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
03.06.2026 - 11:31
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Çocuğuna dersler konusunda yardımcı oluyorsundur. O zaman işi bir üst seviyeye taşıyalım! Bu testle birlikte hem eğleneceksiniz hem de genel kültür seviyenizi test edeceksiniz. 😎 Bakalım ailecek kaç doğru yapacaksınız? 🤔 Hazırsanız başlayalım. 👇

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1. Dünyanın en büyük okyanusu hangisidir?

2. Hangi hayvan, dilini kullanarak kendi kulağını temizleyebilir?

3. Küçük Prens kitabının yazarı kimdir?

4. Güneş Sistemi’nin en büyük gezegeni hangisidir?

5. Türkiye’nin kaç coğrafi bölgesi vardır?

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6. Hangisi Dünya’nın kıtalarından biri değildir?

7. İnsan vücudunda kaç adet kalp odacığı vardır?

8. Hangi hayvan yumurtlayan bir memelidir?

Biraz daha yüklenmeniz gerekiyor! 👇

Sizin burada biraz daha antrenmana ihtiyacınız var. 🙄 Sorular zor değil ama önemli olan birlikte öğrenmek! Bu testin en güzel tarafı da bu zaten, yanlış çıkan her soru yeni bir bilgi kapısı açıyor. Çocuğunla birlikte “Aaa bunu bilmiyormuşuz!” deyip araştırmak bile başlı başına keyifli bir aktivite. O halde şimdi eksik bilgileri tamamlama zamanı!

Hiç fena değilsiniz!

Gayet iyi gidiyorsunuz! Demek ki genel kültür konusunda evde gayet bilgili bir ekip var! Bazı sorularda ufak tökezlemeler olmuş olabilir ama bunu heyecana veriyoruz. Biraz tarih, biraz bilim, biraz doğa derken epey geniş bir alanda mücadele ettiniz. Bir sonraki tur için şimdiden hazırlanmaya başlayın!

Genel kültür şampiyonları!

Tebrikler! 👏 Bu testte ailecek bilginizi konuşturdunuz. Genel kültür konusunda bayağı iddialısınız. Soruların çoğunu doğru bilmek hem meraklı hem öğrenmeye açık bir aile olduğunuzu gösteriyor. Çocuğunla böyle eğlenceli bilgi oyunları oynamak öğrenmeyi çok daha keyifli hale getirir. Ama ne olursa olsun öğrenmeye devam etmek şart! Daha cevaplanacak çok soru var!

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İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
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