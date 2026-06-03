Minimum Parçayla Maksimum Şıklık: Yazlık Kapsül Gardırop Rehberi
Sıcak yaz günlerinde saatlerce ayna karşısında ne giyeceğini düşünmek yerine, birbiriyle kusursuz uyum sağlayan anahtar parçalara yatırım yapmak hayat kurtarır. Kapsül gardırop mantığı, az ama kaliteli ürünle hem ofise hem sokağa hem de akşam davetlerine uyarlanabilen çabasız bir şıklık vadeder. Ketenden pamuğa, rahat kesimlerden zamansız aksesuarlara kadar bu yaz dolabınızda mutlaka olması gereken en popüler temel parçaları bir araya getirdik!
Bu içerik 03.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Erkeklerin hem ofis günlerinde hem de hafta sonu planlarında üzerinden çıkarmayacağı pamuklu polo!
Triko zarafetini yazlık hafiflikle buluşturan simsiyah ve zamansız bir kadın bluzu!
Her tarza ve her kombine tek hamlede uyum sağlayan deri detaylı bir siyah sneaker!
Yaz sıcaklarında hem tiril tiril hissettiren hem de jilet gibi duran ekru bir bluz!
Gözleri güneşten korurken retro cam tonuyla kombinlere anında vizyon katacak o gözlük!
Tek pakette yaz boyunca ihtiyaç duyulacak tüm renkleri sunan premium keten jogger şıklığı!
Comfort fit kesimi ve düğmeli yakasıyla her erkeğin dolabında kesinlikle olması gereken beyaz gömlek!
Tek başına ya da gömleklerin içine giymelik bembeyaz ve kaliteli bir askılı atlet!
Kısa topuğu ve arkası açık tasarımıyla hem ofis şıklığına hem yaz düğünlerine uyan bej ayakkabı!
Her kombini tek hamlede tamamlayacak ikonik logolu ve çok yönlü bir omuz çantası!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Yorum Yazın