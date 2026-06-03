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Minimum Parçayla Maksimum Şıklık: Yazlık Kapsül Gardırop Rehberi

etiket Minimum Parçayla Maksimum Şıklık: Yazlık Kapsül Gardırop Rehberi

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
03.06.2026 - 11:38
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Sıcak yaz günlerinde saatlerce ayna karşısında ne giyeceğini düşünmek yerine, birbiriyle kusursuz uyum sağlayan anahtar parçalara yatırım yapmak hayat kurtarır. Kapsül gardırop mantığı, az ama kaliteli ürünle hem ofise hem sokağa hem de akşam davetlerine uyarlanabilen çabasız bir şıklık vadeder. Ketenden pamuğa, rahat kesimlerden zamansız aksesuarlara kadar bu yaz dolabınızda mutlaka olması gereken en popüler temel parçaları bir araya getirdik!

Bu içerik 03.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Erkeklerin hem ofis günlerinde hem de hafta sonu planlarında üzerinden çıkarmayacağı pamuklu polo!

Erkeklerin hem ofis günlerinde hem de hafta sonu planlarında üzerinden çıkarmayacağı pamuklu polo!

Regular fit rahat kesimi, kaliteli düğme detayları ve pamuklu dokusuyla öne çıkan bu siyah polo yaka tişört, doğru bir kumaş pantolonla anında yarı resmi, şortla ise tamamen eforsuz bir sokak şıklığı sunuyor.

Buratti Polo Yaka 5 Li Erkek Tshirt'lerde ONEDIO20 Koda Özel %20 İndirim! 

Buratti Pamuklu Regular Fit Düğmeli Erkek Polo Yaka T Shirt

Triko zarafetini yazlık hafiflikle buluşturan simsiyah ve zamansız bir kadın bluzu!

Triko zarafetini yazlık hafiflikle buluşturan simsiyah ve zamansız bir kadın bluzu!

Yumuşacık dokusu ve bisiklet yaka kesimiyle vücudu çok zarif saran bu kısa kollu siyah triko bluz, yüksek bel jeanlerin veya saten eteklerin üzerine çekeceğiniz en popüler kapsül gardırop temellerinden.

Lela Yumuşak Dokulu Bisiklet Yaka Kısa Kollu Triko Kadın Bluz

Her tarza ve her kombine tek hamlede uyum sağlayan deri detaylı bir siyah sneaker!

Her tarza ve her kombine tek hamlede uyum sağlayan deri detaylı bir siyah sneaker!

Kort tarzının o zamansız hatlarını deri detaylarla birleştiren bu siyah erkek spor ayakkabısı, hem casual gömleklerin hem de spor şortların altına giyilebilecek en popüler ve en dayanıklı yatırım parçalarından biri.

Tommy Hilfiger Deri Detaylı Kort Tarzı Siyah Sneaker

Yaz sıcaklarında hem tiril tiril hissettiren hem de jilet gibi duran ekru bir bluz!

Yaz sıcaklarında hem tiril tiril hissettiren hem de jilet gibi duran ekru bir bluz!

Lyocell karışımlı özel kumaşı sayesinde teninizde ipeksi bir dokunuş bırakan bu dökümlü ekru bluz, şortlardan keten pantolonlara kadar her alt parçayla saniyeler içinde asil bir kombin oluşturmanızı sağlıyor.

Dilvin Lyocell Karışımlı Dökümlü Ekru Bluz

Gözleri güneşten korurken retro cam tonuyla kombinlere anında vizyon katacak o gözlük!

Gözleri güneşten korurken retro cam tonuyla kombinlere anında vizyon katacak o gözlük!

Renkli cam tasarımı ve her yüz tipine mükemmel oturan şık çerçeve yapısıyla dikkat çeken bu popüler kadın güneş gözlüğü, en sade beyaz tişört kombinini bile bir anda lüks bir moda haftası görünümüne kavuşturuyor.

Vogue Kadın Güneş Gözlüğü

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Tek pakette yaz boyunca ihtiyaç duyulacak tüm renkleri sunan premium keten jogger şıklığı!

Tek pakette yaz boyunca ihtiyaç duyulacak tüm renkleri sunan premium keten jogger şıklığı!

Üç adet farklı renkten oluşan bu yazlık keten pantolon seti, nefes alan pamuklu yapısı ve beli rahatsız etmeyen jogger kesimiyle sıcak günlerde erkeklerin konforunu ve tarzını en üst seviyeye çıkarıyor.

Damga 3lü Erkek Premium Yazlık Jogger Keten Pantolon

Comfort fit kesimi ve düğmeli yakasıyla her erkeğin dolabında kesinlikle olması gereken beyaz gömlek!

Comfort fit kesimi ve düğmeli yakasıyla her erkeğin dolabında kesinlikle olması gereken beyaz gömlek!

Saf ketenin o ferahlatıcı dokusunu casual detaylarla taçlandıran bu beyaz gömlek, kolları hafifçe kıvrılarak şort üstüne giyildiğinde yazlık şehir stilinin en popüler ve en çok satan joker parçası oluyor.

Altınyıldız Classics Erkek Beyaz Keten Comfort Fit Gömlek

Tek başına ya da gömleklerin içine giymelik bembeyaz ve kaliteli bir askılı atlet!

Tek başına ya da gömleklerin içine giymelik bembeyaz ve kaliteli bir askılı atlet!

Pamuklu esnek kumaşı ve vücuda tam oturan o ikonik kesimiyle öne çıkan bu beyaz askılı atlet, şortların üzerine tek başına çekip çıkmalık veya keten gömleklerin içine giymelik gerçek bir temel parça.

Calvin Klein Askılı Beyaz Atlet

Kısa topuğu ve arkası açık tasarımıyla hem ofis şıklığına hem yaz düğünlerine uyan bej ayakkabı!

Kısa topuğu ve arkası açık tasarımıyla hem ofis şıklığına hem yaz düğünlerine uyan bej ayakkabı!

Bej renginin o her kıyafeti zengin gösteren tonunu taşıyan bu arkası açık kısa topuklu model, gün boyu ayakları yormadan çabasız ve son derece popüler bir kadınsı zarafet sunuyor.

Mio Gusto Ella Bej Arkası Açık Kısa Topuklu Ayakkabı

Her kombini tek hamlede tamamlayacak ikonik logolu ve çok yönlü bir omuz çantası!

Her kombini tek hamlede tamamlayacak ikonik logolu ve çok yönlü bir omuz çantası!

İster omuzda ister çapraz taşımaya uygun asil askı tasarımı ve foil logo detayıyla fark yaratan bu siyah kadın çantası, kapsül gardırobun en popüler ve en şık imza aksesuarlarından biri.

Calvin Klein Foil Logo Siyah Kadın Çantası

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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