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Mısır Tatili Planlayanların Bilmesi Gereken 10 Şey

etiket Mısır Tatili Planlayanların Bilmesi Gereken 10 Şey

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Üyesi
03.06.2026 - 11:46
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Mısır tatili deyince aklına sadece Piramitler geliyorsa seninle keşfetmemiz gereken şeyler var demektir. Mısır'da tatil dünyasına bambaşka bir pencereden bakmaya hazır ol. Turkuaz denizleri, lüks tatil deneyimleri, büyüleyici su altı dünyası ve çok daha fazlasını birlikte keşfedeceğiz. İşte Mısır tatilini planlamadan önce bilmen gerekenler!

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1. Güneş kremi sürmeden çıkarım diyorsan Mısır seni hemen ikna edebilir.

Mısır’da güneş gerçekten başka bir boyutta. Özellikle Kahire, Luksor ve Hurghada gibi bölgelerde hava çok kuru ve sıcak olduğu için insan fark etmeden yanabiliyor. Yüksek korumalı güneş kremi, şapka ve bol su burada tatilin gizli kahramanı oluyor. Özellikle öğle saatlerinde kısa yürüyüşler bile insanı ciddi şekilde yorabiliyor. Hazırlıklı olmakta fayda var!

2. Musluk suyuyla aranıza küçük bir mesafe koymak iyi fikir olabilir.

Mideni üzmek istemiyorsan kapalı şişe suları tercih etmelisin. Hatta diş fırçalarken bile birçok turist şişe su kullanıyor. Sokak lezzetleri çok cezbedici olsa da temiz ve yoğun tercih edilen yerleri seçmek tatili daha rahat geçirmeni sağlar. Özellikle ilk günlerde daha dikkatli davranmak iyi bir başlangıç olabilir.

3. Mısır'da deniz tatili mi olurmuş diyenleri buraya alalım...

3. Mısır'da deniz tatili mi olurmuş diyenleri buraya alalım...

Mısır tatili deyince aklına hala sadece piramitler geliyorsa valizi biraz erken kapatmış olabilirsin. Hurghada tarafı uzun sahilleri ve berrak deniziyle tam bir klasik yaz tatili hissi veriyor. Deniz genelde sakin olduğu için uzun uzun yüzmek ve sahilde vakit geçirmek çok keyifli hale geliyor. Özellikle sabah saatlerinde suyun rengi inanılmaz canlı görünüyor. Gün boyu sadece deniz güneş ikilisiyle vakit geçirmek bile burada yetebiliyor.

4. Her şey dahil konsepti burada beklentinin de üstünde olabilir.

4. Her şey dahil konsepti burada beklentinin de üstünde olabilir.

Tatilin en keyifli yanlarından biri kendini sadece bir seçenekle sınırlamamaktan geçiyor. Parıldayan Kızıldeniz manzarasına karşı kahvaltıyla başlayan gün farklı mutfaklardan lezzetler deneyip akşam canlı atmosferde devam edebilirsin. Özellikle zengin restoran seçenekleri ve şık bar alanları tatili sadece deniz tatili olmaktan çıkıp seni bambaşka bir tatil deneyimine götürebilir. Gün içinde ister havuz kenarında dinlenebilir ister spor alanlarında vakit geçirerek tatilin temposunu tamamen kendine göre ayarlayabilirsin.

5. Piramitleri görmek güzel ama yürümek biraz çöl kondisyonu istiyor.

Piramitler fotoğraflarda yakın görünse de alan oldukça büyük. Rahat ayakkabı seçmek burada çok önemli çünkü sıcak havada uzun süre yürümek düşündüğünüzden daha yorucu olabiliyor. Şık olayım diye yanlış kombinle gitmek günün sonunda pişmanlık sebebi olabilir. Küçük bir sırt çantasıyla su taşımak da geziyi çok daha konforlu hale getirir.

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6. Sabah erken kalkmak Mısır’da gizli avantaj taktiğidir.

Turistik yerler öğlene doğru çok kalabalık ve sıcak olabiliyor. Sabah erken saatlerde gezmek hem daha sakin fotoğraflar çekmenizi sağlar hem de enerjinizi gün boyu korumanıza yardımcı olur. Piramitleri sakin görmek gerçekten bambaşka bir deneyim. Üstelik sabah ışığı fotoğraf çekmek için de çok daha güzel bir ortam oluşturabilir.

7. Kızıldeniz’in altı da en az üstü kadar etkileyici.

Dalış ve su altı sporlarına ilgiliysen Mısır tatiline eklemen gereken rotalar var! Özellikle dalış ve su altı sporları konusunda Kızıldeniz dünyanın en dikkat çeken bölgelerinden biri olarak gösteriliyor. Şnorkelle kısa bir yüzüşte bile rengarenk balıklar ve mercanlarla karşılaşabilirsin. Suyun berraklığı sayesinde kendini dev bir akvaryumun içindeymiş gibi hissedebilirsin!

8. Ailecek rahat edebileceğimiz bir tatil olsun diyorsanız doğru rota olabilir.

8. Ailecek rahat edebileceğimiz bir tatil olsun diyorsanız doğru rota olabilir.

Mısır’ın sahil bölgeleri sadece çift olarak değil aile olarak da tatil planlamak için oldukça elverişli. Çocuklar için planlanan özel alanlar vakit geçirirken herkesin keyif almasını sağlayabilir. Ayrıca konaklama olarak de birçok seçenek sunması standart tatil planlamalarına göre daha konforlu olabilir. Özellikle suit odalar ve villa seçenekleri kalabalık aileler için tatil yapma fikrine yeşil ışık yakabilir. Tatilin sonunda kimsenin ben sıkıldım dememesi için değerlendirilebilir.

9. Mısır’daki tarihi keşif sadece piramitlerden ibaret değil.

9. Mısır’daki tarihi keşif sadece piramitlerden ibaret değil.

Piramitler tabii ki Mısır’ın en ikonik noktalarından biri ama ülkenin farklı bölgelerinde keşfedilecek çok fazla tarihi atmosfer bulunuyor. Özellikle İskenderiye tarafında denizle iç içe geçmiş farklı bir tarih hissi oluşuyor. Bazı sokaklarda yürürken modern şehirle geçmiş dönemlerin havası aynı anda hissedilebiliyor. Bu yüzden Mısır gezisi sadece gidip piramit görmekten çok daha büyük bir deneyime dönüşebiliyor.

10. Gün batımında çöl manzarasına bakmadan Mısır’dan dönmeyin.

Mısır tatilinin en unutulmaz anlarından biri de çölün ortasında izlenen gün batımıdır. Özellikle safari turlarında günün sonunda ortaya çıkan turuncu gökyüzü gerçekten film sahnesi gibi bir atmosfer oluşturuyor. Sessizlik, hafif rüzgar ve uçsuz bucaksız manzara insanı şehir temposundan tamamen uzaklaştırabiliyor. Aynı zamanda story severler içinde eşsiz bir sahne diyebiliriz.

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Nida Ataman
Nida Ataman
Onedio Üyesi
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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