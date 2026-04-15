Doluluk Oranı Yüzde 1'in Altına Düşen Barajdan Güzel Haber: Su Seviyesi Tam Kapasiteye Ulaştı

Doluluk Oranı Yüzde 1'in Altına Düşen Barajdan Güzel Haber: Su Seviyesi Tam Kapasiteye Ulaştı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
15.04.2026 - 10:17

Geçtiğimiz yıl kuraklık nedeniyle su kesintilerinin yaşandığı Bursa’da, kış yağışları ve Uludağ’ın kar suları can suyu oldu. Kentin ana su kaynağı olan Doğancı ve Nilüfer barajlarında doluluk oranı yüzde 96,4 olarak ölçülürken, tam kapasiteye ulaşan Doğancı Barajı’nda tahliye kapakları açıldı.

Türkiye’nin dördüncü büyük şehri Bursa’da, içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardan müjdeli haber geldi.

Türkiye’nin dördüncü büyük şehri Bursa’da, içme suyu ihtiyacını karşılayan barajlardan müjdeli haber geldi.

Geçtiğimiz yılın Ekim ayında adeta kuruma noktasına gelen ve doluluk oranı yüzde 1’in altına düşen barajlar, bu yıl etkili olan yağışlarla birlikte eski ihtişamına kavuştu.

Özellikle Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ve Mudanya’nın bir kısmına su sağlayan havzada, geçen yıl ciddi bir su krizi yaşanmıştı.

Özellikle Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ve Mudanya’nın bir kısmına su sağlayan havzada, geçen yıl ciddi bir su krizi yaşanmıştı.

Şebekeye su aktarımının durma noktasına gelmesiyle kentte 12’şer saatlik planlı su kesintileri uygulanmıştı. Ancak bu kış Uludağ’dan gelen erimiş kar suları ve bölgedeki yoğun yağışlar barajları yeniden doldurdu.

Kentin su depolarında güncel veriler yüzleri güldürüyor:

Doğancı Barajı: 125 milyon metreküp kapasite.

Nilüfer Barajı: 60 milyon metreküp kapasite.

Ortalama Doluluk: %96,4

Son yağışlarla birlikte tam kapasiteye ulaşan Doğancı Barajı'nda, su seviyesinin kontrol altında tutulması amacıyla tahliye kapakları açıldı.

Son yağışlarla birlikte tam kapasiteye ulaşan Doğancı Barajı'nda, su seviyesinin kontrol altında tutulması amacıyla tahliye kapakları açıldı.

Barajdaki doluluk, kentin uzun vadeli su ihtiyacı için büyük bir güvence oluşturdu.

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
