Tacını Para Karşılığı İade Eden Eski Güzellik Kraliçesi Hayatını Tamamen Değiştirdi
Vietnam'da alışılmışın dışındaki hikayesiyle gündeme gelen eski güzellik kraliçesi Dinh Nhu Phuong, hem duruşu hem de kariyer tercihiyle takdir topluyor.
İşte 4 milyar Vietnam Dongu (VND) değerindeki tacını iade eden ve akademik kariyerine odaklanan kraliçenin ilham veren hikayesi...
Vietnam'da 2022 yılında düzenlenen "Miss Vietnam Adaları" güzellik yarışmasının birincisi Dinh Nhu Phuong, podyumlardan kürsülere uzanan sıra dışı bir yolculuğa imza attı.
2001 doğumlu Quang Binh’li model, tacı iade etme kararını "Vietnam güzellik yarışmaları tarihindeki en cesur adım" olarak nitelendirilen bir amaçla gerçekleştirdi.
Güzellik kraliçesi unvanını bir kenara bırakıp eğitimine odaklanan Dinh Nhu Phuong, Ho Chi Minh Şehri Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra akademik basamakları hızla tırmandı.
Sanat dünyasından tamamen kopmayan ancak asıl hedefini "Üniversite Öğretmeni" olmak olarak belirleyen Phuong, eğitim yolculuğunun bitmediğini söylüyor.
Dinh Nhu Phuong, unvanını sadece akademik kariyer için değil, toplumsal fayda için de kullanmaya devam ediyor.
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
