article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Tacını Para Karşılığı İade Eden Eski Güzellik Kraliçesi Hayatını Tamamen Değiştirdi

Tacını Para Karşılığı İade Eden Eski Güzellik Kraliçesi Hayatını Tamamen Değiştirdi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
13.04.2026 - 15:16

Vietnam'da alışılmışın dışındaki hikayesiyle gündeme gelen eski güzellik kraliçesi Dinh Nhu Phuong, hem duruşu hem de kariyer tercihiyle takdir topluyor. 

İşte 4 milyar Vietnam Dongu (VND) değerindeki tacını iade eden ve akademik kariyerine odaklanan kraliçenin ilham veren hikayesi...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Vietnam'da 2022 yılında düzenlenen "Miss Vietnam Adaları" güzellik yarışmasının birincisi Dinh Nhu Phuong, podyumlardan kürsülere uzanan sıra dışı bir yolculuğa imza attı.

Vietnam'da 2022 yılında düzenlenen "Miss Vietnam Adaları" güzellik yarışmasının birincisi Dinh Nhu Phuong, podyumlardan kürsülere uzanan sıra dışı bir yolculuğa imza attı.

Yarışmayı kazandıktan hemen sonra yaklaşık 4 milyar VND değerindeki tacını organizatörlere iade eden Phuong, bugün 25 yaşında bir yüksek lisans mezunu olarak yeni hayatına başladı.

2001 doğumlu Quang Binh’li model, tacı iade etme kararını "Vietnam güzellik yarışmaları tarihindeki en cesur adım" olarak nitelendirilen bir amaçla gerçekleştirdi.

2001 doğumlu Quang Binh’li model, tacı iade etme kararını "Vietnam güzellik yarışmaları tarihindeki en cesur adım" olarak nitelendirilen bir amaçla gerçekleştirdi.

Phuong, tacın açık artırmayla satılmasını ve elde edilecek gelirin tamamının ülkenin egemenliğini koruyan askerlere bağışlanmasını talep etti. Maddi bir mücevhere sahip olmaktansa vatanı için görev yapan askerlere destek olmanın çok daha önemli olduğunu vurgulayan eski kraliçe, bu hareketiyle halkın gönlünde taht kurdu.

Güzellik kraliçesi unvanını bir kenara bırakıp eğitimine odaklanan Dinh Nhu Phuong, Ho Chi Minh Şehri Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra akademik basamakları hızla tırmandı.

Güzellik kraliçesi unvanını bir kenara bırakıp eğitimine odaklanan Dinh Nhu Phuong, Ho Chi Minh Şehri Teknoloji Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra akademik basamakları hızla tırmandı.

Geçtiğimiz günlerde İşletme Yüksek Lisansını (MBA) başarıyla tamamlayan Phuong, 25 yaşında diplomasını ailesinin ve sevdiklerinin eşliğinde teslim aldı.

Sanat dünyasından tamamen kopmayan ancak asıl hedefini "Üniversite Öğretmeni" olmak olarak belirleyen Phuong, eğitim yolculuğunun bitmediğini söylüyor.

Sanat dünyasından tamamen kopmayan ancak asıl hedefini "Üniversite Öğretmeni" olmak olarak belirleyen Phuong, eğitim yolculuğunun bitmediğini söylüyor.

Genç kadınların eğitimini destekleyen projelerde aktif rol alan eski kraliçe, 'Hem bir eğitimci hem de bir sanatçı olarak bilgi yaymak ve olumlu düşünceler uyandırmak istiyorum' sözleriyle gelecek vizyonunu özetliyor.

Dinh Nhu Phuong, unvanını sadece akademik kariyer için değil, toplumsal fayda için de kullanmaya devam ediyor.

Dinh Nhu Phuong, unvanını sadece akademik kariyer için değil, toplumsal fayda için de kullanmaya devam ediyor.

'Çocuğunuzla Dünyayı Gezmek' projesi kapsamında otizmli çocuklara elçilik yapan Phuong, modern bir kraliçenin sadece dış güzelliğiyle değil, zekası, eğitimi ve sosyal sorumluluk bilinciyle de örnek olması gerektiğine inanıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın