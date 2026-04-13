article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dünyada Sadece 2 Tane Var, İkisi de Antalya'da: 33 Milyon Dolarlık Devler Geldi

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
13.04.2026 - 13:49

Dünya zenginlerinin rotası bir kez daha Türkiye'ye kırıldı. Uzay mekiğini andıran tasarımıyla görenleri hayran bırakan ve dünyada sadece iki adet bulunan ultra lüks trimaranlar, bakım ve onarım için Antalya'yı seçti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ultra lüks yat imalatında küresel bir marka haline gelen Antalya Serbest Bölge (ASBAŞ), dev bir operasyona ev sahipliği yapıyor.

Dünyada sadece iki örneği bulunan gümüş renkli, fütüristik tasarımlı Galaxy ve Galaxy Of Happiness isimli trimaranlar (üç gövdeli tekneler), bakım ve onarım işlemleri için kente getirildi.

Dış görünüşüyle uzay mekiğini andıran bu özel üretim yatlar, 2016 yılında Letonya'da inşa edilmiş ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne satılmıştı.

53 metre uzunluğa ve 17 metre genişliğe sahip olan bu deniz canavarlarının her birinin değeri yaklaşık 33 milyon dolar (yaklaşık 1.1 milyar TL). Dalgalı denizlerde sabit kalabilen özel teknolojileri ve 30 knot hıza ulaşabilen performanslarıyla bu tekneler, denizcilik dünyasının 'mücevherleri' olarak kabul ediliyor.

Antalya Serbest Bölge sadece Galaxy serisini değil, 80 metrelik dev bir süper yatı da ağırlıyor.

19 mürettebatın görev yaptığı, 12 kişilik konaklama kapasitesine sahip bu dev yatta yok yok:

7 metrelik şelale ve cam tabanlı özel havuz,

Spa ve wellness merkezi,

Özel tasarım limuzin tenderlar ve helikopter iniş pisti.

Antalya Serbest Bölge, özellikle 2021 yılında tamamlanan altyapı yatırımlarıyla Akdeniz çanağındaki en büyük rakip merkezlerden biri haline geldi.

Bugüne kadar toplam 243 süper yatın bakım ve onarımının tamamlandığı bölgede, ekonomiye 150 milyon dolarlık doğrudan döviz girdisi sağlandı. Şu anda aralarında dünya yıldızı Galaxy’lerin de bulunduğu toplam 34 süper yatın mesaisi Antalya’da devam ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın