13 Yıllık Hasret Bitti: Yer Altı Kaynağı Patlayınca Dünya Harikası Yeniden Suyla Doldu!

'13 yıldır su kaynağı kaynamıyordu. Yağan yağmurlardan dolayı bu sene müthiş derecede bir kaynak patlaması oldu. Şu anda mağaramızın yarısına yakını suyla dolu. 13 yıl önce suyun kaynadığı aynı kayaların altından su yine fışkırmaya başladı.'

Mersin Valiliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Cennet-Cehennem obrukları ve çevresi 2025 yılında 500 bin kişi tarafından ziyaret edilerek bölge turizminin lokomotifi olmuştu. Mağaranın yeniden suyla dolmasıyla birlikte, 2026 sezonunda bu rakamın çok daha yukarılara çıkması bekleniyor.

Gelen ziyaretçiler artık sadece 452 basamaklı tarihi bir iniş değil, aynı zamanda mağaranın tabanında yankılanan suyun sesini ve oluşan masmavi göleti de görme fırsatı bulacaklar.