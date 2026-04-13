Haberler
Yaşam
13 Yıllık Hasret Bitti: Yer Altı Kaynağı Patlayınca Dünya Harikası Yeniden Suyla Doldu!

Gülistan Başköy
13.04.2026 - 12:48

Mersin’in dünyaca ünlü turizm merkezlerinden biri olan Cennet Mağarası, doğanın mucizesine tanıklık ediyor. Kuraklık nedeniyle 13 yıldır sessizliğe bürünen mağara tabanı, son yağışlarla birlikte adeta yeniden doğdu. 

Mersin’in Silifke ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin en önemli jeolojik oluşumları arasında gösterilen Cennet Mağarası, tam 13 yıl aradan sonra yeniden su ile buluştu.

Yetersiz yağışlar ve kuraklık nedeniyle kuruyan mağara tabanında, yağışların ardından gerçekleşen 'kaynak patlaması' ile dev bir gölet oluştu.

Mitolojide Zeus ile Typhon’un savaşına ev sahipliği yaptığına inanılan ve Miyosen dönemine ait kireçtaşı tabakalarının aşınmasıyla oluşan bu doğa harikası, eski görkemli günlerine geri döndü. 452 basamakla inilen mağaranın tabanındaki yer altı şelalesi ve su kaynağı, 13 yıllık aranın ardından tekrar coşkuyla akmaya başladı.

Narlıkuyu Mahallesi Muhtarı İrfan Aydın, bölgedeki sevinci şu sözlerle dile getirdi:

'13 yıldır su kaynağı kaynamıyordu. Yağan yağmurlardan dolayı bu sene müthiş derecede bir kaynak patlaması oldu. Şu anda mağaramızın yarısına yakını suyla dolu. 13 yıl önce suyun kaynadığı aynı kayaların altından su yine fışkırmaya başladı.'

Mersin Valiliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, Cennet-Cehennem obrukları ve çevresi 2025 yılında 500 bin kişi tarafından ziyaret edilerek bölge turizminin lokomotifi olmuştu. Mağaranın yeniden suyla dolmasıyla birlikte, 2026 sezonunda bu rakamın çok daha yukarılara çıkması bekleniyor.

Gelen ziyaretçiler artık sadece 452 basamaklı tarihi bir iniş değil, aynı zamanda mağaranın tabanında yankılanan suyun sesini ve oluşan masmavi göleti de görme fırsatı bulacaklar.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
