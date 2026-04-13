MEB Zam Oranını Açıkladı, Özel Okul Ücretleri Uçuşa Geçti: Yıllık 4 Milyon TL!

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
13.04.2026 - 11:21

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) özel okullar için belirlediği tavan zam oranıyla birlikte, Türkiye'nin önde gelen eğitim kurumlarında yıllık ücretler milyon liralık sınırları zorlamaya başladı. İşte dudak uçuklatan yeni eğitim maliyetleri...

Kaynak: Sözcü / Sultan Uçar

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/ozel-okul-uc...
Milli Eğitim Bakanlığı, özel okullarda yapılacak tavan zam oranını yüzde 43,92 olarak açıkladı.

Bu oranın ardından, Türkiye’nin en köklü kolejlerinde eğitim almanın maliyeti adeta bir servet değerine ulaştı. Özellikle yabancı menşeli kolejler ve köklü vakıf okullarında fiyatlar tarihi seviyeleri gördü.

2025-2026 eğitim döneminde yıllık 2 milyon 935 bin TL olan Amerikan Robert Koleji'nin ücreti, belirlenen zam oranıyla birlikte 4 milyon 197 bin TL’ye fırlayacak. En dikkat çekici nokta ise mezuniyet maliyeti; hazırlık dahil 5 yıllık eğitim süresi boyunca okul ücretine bir daha hiç zam yapılmasa dahi, bir öğrencinin diploma bedeli 20 milyon 985 bin TL’yi bulacak.

Kolejlerin birçoğu kesinleşen rakamlarını LGS sonrasında duyuracak olsa da, zam oranı üzerinden hesaplanan tahmini yıllık ücretler şu şekilde sıralanıyor:

  • Bilfen Okulları: 2.467.000 TL

  • Ankara Yükseliş Koleji: 1.444.000 TL

  • İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları: 1.086.000 TL

  • Eyüboğlu Koleji: 941.320 TL

  • Marmara Koleji: 930.000 TL

  • Fide Okulları: 929.000 TL

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
