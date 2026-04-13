Valilikten Acil Uyarı: Baraj Tahliye Edilecek!

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
13.04.2026 - 09:51

Şırnak Valiliği, Ilısu Barajı’ndaki su seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde seyreden yağışlar ve karların erimesiyle birlikte maksimum seviyeye ulaşmak üzere olduğunu duyurdu. Rezervuarlarda yükselen suyun güvenli seviyeye indirilmesi amacıyla kontrollü su tahliyesi yapılacağı bildirildi.

Valilik tarafından yapılan resmi açıklamada, bölgedeki yoğun yağış dalgasının ardından baraj gölüne gelen su debisinin oldukça yüksek olduğu belirtildi.

Su kotunun maksimum sınırı aşma riski nedeniyle baraj kapaklarının açılarak suyun nehir yatağına bırakılacağı aktarıldı.

Tahliye işlemleri sırasında nehir yatağındaki su seviyesinde ani yükselmeler yaşanabileceği belirtilerek, bölge halkına şu uyarılarda bulunuldu:

Can ve Mal Güvenliği: Nehir yatakları ve dere kenarlarındaki yerleşim birimlerinde yaşayan vatandaşların yapılan resmi duyuruları harfiyen takip etmesi gerekiyor.

Bölgeye Yaklaşmayın: Tahliye süresince Ilısu Barajı ve göl alanına, göl yakınındaki ulaşım yollarına yaklaşılmaması önemle rica edildi.

Tarım ve İşletme Tedbirleri: Nehir yatağı yakınındaki tarım arazileri, bağ-bahçeler, hayvan barınakları ve işletme sahiplerinin acil durum tedbirlerini alması istendi.

Ani Yükselme Riski: Su seviyesindeki ani değişimlere karşı nehir yatağına girilmemesi ve çevre yollarında ekstra dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Valilik, baraj çevresindeki ulaşım yollarında seyahat edecek sürücüleri de dikkatli olmaları ve olası su baskınlarına karşı teyakkuzda kalmaları konusunda uyardı.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
