article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Tuvalet Kağıdı Kullanırken Bir Kez Daha Düşünün!

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
13.04.2026 - 10:19

Modern yaşamın vazgeçilmezi, her evin demirbaşı olan tuvalet kağıtları hakkında çarpıcı gerçekler gün yüzüne çıkıyor. Uzmanlar, standart üretim süreçlerinde kullanılan kimyasalların hem insan sağlığı hem de çevre üzerinde geri dönüşü olmayan tahribatlara yol açabileceği konusunda uyarıyor. 

Peki, o çok güvendiğimiz 'ekstra yumuşak' ve 'kar beyazı' rulolar aslında ne gibi tehlikeler barındırıyor?

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Geleneksel tuvalet kağıtlarının üretiminde kullanılan maddeler, sağlığımızı ciddi şekilde tehdit edebilecek bileşenler içeriyor:

  • Dioksinler ve Ağartıcılar: Kağıdı beyazlatmak için kullanılan klor, dioksin adı verilen zehirli yan ürünler oluşturuyor. Bu maddeler bağışıklık sistemi hasarı ve kanser riskiyle doğrudan ilişkilendiriliyor.

  • 'Sonsuz Kimyasallar' (PFAS): Dayanıklılığı artırmak için eklenen PFAS maddeleri vücutta parçalanmıyor; karaciğer hasarı ve doğurganlık sorunlarına yol açabiliyor.

  • Formaldehit ve BPA: Islak dayanıklılığı artıran formaldehit bilinen bir kanserojenken, geri dönüştürülmüş kağıtlardan geçebilen BPA ise hormonal dengeyi bozuyor.

  • Sentetik Kokular: Renkli ve kokulu kağıtlar, hassas bölgelerde mantar enfeksiyonu ve kronik tahriş riskini artırıyor.

Tuvalet kağıdındaki kimyasallar sadece temas ettiği bölgeyle sınırlı kalmıyor.

Uzmanlara göre bu maddeler vajinal pH dengesini bozarak idrar yolu enfeksiyonlarını tetikleyebiliyor. Daha da önemlisi, endokrin bozucu kimyasallar tiroid fonksiyonlarından fetal gelişime kadar geniş bir yelpazede üreme sağlığını olumsuz etkiliyor.

Kişisel sağlığın yanı sıra çevresel maliyet de oldukça ağır. Bakir ağaç hamurundan üretilen kağıtlar devasa orman alanlarının yok olmasına neden olurken, sifonu çektiğimizde suya karışan PFAS ve dioksinler yeraltı su kaynaklarını ve sucul yaşamı zehirliyor.

Peki Ne Yapmalı? Uzmanlardan 3 Tavsiye

Riskleri minimize etmek için alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini belirten uzmanlar şu alternatifleri öneriyor:Bambu Kağıdı: Hızlı büyüyen ve klor kullanılmadan işlenen bambu ürünlerini tercih edin.

Etiket Okuyun: Üzerinde TCF (Tamamen Klor İçermez) veya PFAS içermez ibaresi bulunan markalara yönelin.

Taharet Musluğu ve Taharet Sistemleri (Bidet): Suyla temizlik, kağıt ihtiyacını %80 oranında azaltırken kimyasal maruziyetini de ortadan kaldırıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın