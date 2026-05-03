Enneagram'ın 9 Kişilik Tipi Aslında Bize Ne Anlatıyor?

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.05.2026 - 16:39

İnsan karakterini tek bir kalıba sığdırmak zor ama denemeler hiç bitmiyor. Enneagram da bunlardan biri: motivasyonları merkeze alarak insanı 9 temel tipe ayırıyor. Astroloji ise gökyüzünü referans alarak farklı bir kişilik haritası çiziyor. Peki bu iki sistem aynı kişiyi farklı dillerle mi anlatıyor, yoksa tamamen ayrı evrenlerden mi geliyor?

Enneagram, insan kişiliğini dokuz temel tipe ayıran psikodinamik bir model.

Kökeni tek bir kaynağa değil; Sufi öğretileri, Kabala ve antik sayı sembolizmi gibi farklı geleneklere kadar uzandığı iddia ediliyor. Modern sistem ise 20. yüzyılda George Gurdjieff, Oscar Ichazo ve daha sonra psikiyatrist Claudio Naranjo tarafından şekillendirilerek Batı psikoloji literatürüne taşındı.

Burada kritik ayrım şu:

Astroloji “doğum anı verisi” üzerinden sembolik yorum yapar, Enneagram ise daha çok “içsel savunma mekanizmaları ve motivasyonlar” üzerine kurulu. Yani biri gökyüzüne bakar, diğeri psikolojik otomatik pilota.

Peki bu 9 kişilik tipi nelerden oluşuyor?

1 — Mükemmeliyetçi: Hata toleransı düşük, iç eleştirmen yüksek.

2 — Yardımsever: Onay ve sevgi kazanmak için başkalarına yönelir.

3 — Başarılı: Değer = başarı denkleminde yaşar, imaj hassas.

4 — Bireysel: Kimlik arayışı güçlü, duygusal derinlik ve farklılık vurgusu.

5 — Gözlemci: Geri çekilerek düşünür, bilgiyle kontrol hissi kurar.

6 — Sadık: Güvenlik ihtiyacı baskın, tetikte zihin.

7 — Coşkulu: Kaçış ve deneyim odaklı, sıkılmaya tahammülü düşük.

8 — Lider: Kontrol, güç ve direktlik; kırılganlığı gizleme eğilimi.

9 — Arabulucu: Uyum odaklı, çatışmadan kaçınma eğilimi.

Önemli detay: Bu tipler sabit kutular değil. “Kanat” (örneğin 4w3 / 4w5) ve stres–rahatlık döngüleriyle dinamik bir yapı oluşturur. Don Riso ve Russ Hudson’ın The Wisdom of the Enneagram çalışması bu hareketliliği en sistemli açıklayan kaynaklardan biri.

Astroloji ile eşleştirme gerçekten mümkün mü?

Astroloji ve Enneagram farklı veri setleriyle çalışır. Bu yüzden “şu burç = şu tip” gibi formüller bilimsel olarak desteklenmez. Yine de bazı araştırmacılar ve astrologlar, karakter temaları üzerinden benzerlikler kurar.

Sık yapılan (ama kesin olmayan) benzetmeler:

  • Tip 1 → Başak / Satürn vurgusu (düzen, eleştiri, disiplin)

  • Tip 4 → Balık / 12. ev teması (duygusallık, içe dönüş, melankoli)

  • Tip 8 → Akrep / Mars etkisi (güç, kontrol, yoğunluk)

  • Tip 7 → Yay / Jüpiter teması (özgürlük, deneyim, kaçış)

Ama burada kritik nokta şu: Aynı burçtan iki insan, tamamen farklı Enneagram tiplerinde olabilir. Çünkü biri “motivasyon düzeyi” ile, diğeri “doğum haritası sembolizmi” ile çalışır.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
