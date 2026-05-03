Yapay Zeka Destekli Serada Üretiliyor: Beyaz Çilek 5 Ülkeye İhraç Ediliyor

“Beyaz çilek bölgemiz için şu an yeni bir ürün. Bölgede bir ilk olduğunu söyleyebiliriz. İnsanların alışma sürecini geçiriyoruz. Beyaz çilek şu an şefler, özel butik restoranlar ve pastaneler tarafından tercih edilen bir ürün. Pazara ilk çıktığında, bilen şeflerin dışında 'Acaba bu çiğ mi, olmamış mı?' gibi değerlendirmeler yapılabiliyor ancak tam tersine muz ve ananas aromalı bir meyveyle karşılaşılıyor. Bir kez tadan, yeniden istemektedir.”

Yapay zekayla tüm üretim süreçleri kontrol ediliyor

Seradaki sistemin tamamen veri odaklı çalıştığını belirten Çiner, üretimin her aşamasının yapay zeka desteğiyle yönetildiğini ifade etti. İklimlendirme sistemleri ve meteoroloji istasyonlarından gelen verilerle sera içi koşulların sürekli optimize edildiğini aktardı:

'Seramız, meteoroloji istasyonları ve kendi iklimlendirme sistemiyle verileri işleyerek, uyarı sistemi aracılığıyla bizi tamamen bilgilendirebilen ve gerektiğinde kendisi de müdahale edebilen bir altyapıya sahiptir. Otomasyon sistemiyle rüzgar ve içerideki nem kontrolü sağlanabilmektedir. Burada hava koşullarını kendimiz idame ettirebiliyoruz.'

“Beyaz çilekte önümüzdeki yıl için de güzel dönüşler aldık”

Yurt dışından gelen talebin oldukça güçlü olduğunu dile getiren Çiner, beyaz çileğin global pazarda kırmızı çileğe kıyasla yaklaşık iki kat daha değerli olduğunu belirtti. Üretimin şu an için butik ölçekte tutulduğunu söyleyen Çiner, önümüzdeki dönemde kapasite artışı planladıklarını da sözlerine ekledi:

'Üretiminin butik olması nedeniyle biz de bunu yaklaşık 20 tonluk bir üretimle sınırladık. Ana pazarlarımız Rusya, Dubai, Katar, Özbekistan ve Kazakistan. Genel olarak üretimlerimizi bu ülkelere göndermekteyiz. Beyaz çilekte önümüzdeki yıl için de güzel dönüşler aldık, talebi de güzel bir şekilde karşılayacak bir boyuta taşıyacağız.'