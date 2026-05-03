Yapay Zeka Destekli Serada Üretiliyor: Beyaz Çilek 5 Ülkeye İhraç Ediliyor

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
03.05.2026 - 15:28

Mersin’in Tarsus ilçesinde kurulan yapay zeka destekli topraksız sera, tarımda yeni bir dönemin kapısını araladı. İki kardeşin geliştirdiği sistemle üretilen beyaz çilekler, sadece Türkiye’de değil Rusya’dan Katar’a uzanan geniş bir pazarda alıcı buluyor. Teknolojiyle tarımın birleştiği bu model, hem verimi artırıyor hem de yüksek katma değerli ihracatın önünü açıyor.

Mersin’in Tarsus ilçesinde iki kardeşin kurduğu yapay zeka destekli topraksız sera, tarımda teknolojinin geldiği noktayı gözler önüne seriyor.

Üretilen beyaz çilekler sadece iç piyasada değil, yurt dışında da ciddi talep görüyor.

Ziraat mühendisi Yasin Çiner ile yazılım mühendisi kardeşi Bülent Samed Çiner, yıllar önce 1500 dönümlük arazide klasik tarım ürünleriyle başladıkları üretim yolculuğunu, bugün ileri teknolojiyle donatılmış seralara taşımış durumda. İkili, arazilerinin 22 dönümünde kurdukları yapay zeka destekli topraksız serada kırmızı çileğin yanı sıra beyaz çilek üretimine de başladı.

Serada kullanılan dronlar, yüksek çözünürlüklü kameralar ve sensörler sayesinde sıcaklık, nem ve pH gibi kritik veriler anlık olarak analiz ediliyor.

Bu sistemler, üretim sürecini baştan sona kontrol altında tutarak verimliliği artırıyor. Yıllık yaklaşık 20 ton beyaz çilek üretimi yapılan serada elde edilen ürünler, başta RusyaDubaiKatar, Özbekistan ve Kazakistan olmak üzere 5 farklı ülkeye ihraç ediliyor.

“Beyaz çilek bölgemiz için şu an yeni bir ürün”

Ziraat mühendisi Yasin Çiner, serada 30’u sürekli, 50’si sezonluk olmak üzere toplam 80 kişiye istihdam sağladıklarını belirtti. Açık alanda beyaz çilek üretiminde dönüm başına 6-7 bin fide kullanılabildiğini, ancak topraksız serada bu sayının 16 bine kadar çıktığını ifade eden Çiner, bunun da doğrudan verime yansıdığını söyledi.

Çiner, beyaz çileğin Türkiye’de henüz yeni tanınmaya başladığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Beyaz çilek bölgemiz için şu an yeni bir ürün. Bölgede bir ilk olduğunu söyleyebiliriz. İnsanların alışma sürecini geçiriyoruz. Beyaz çilek şu an şefler, özel butik restoranlar ve pastaneler tarafından tercih edilen bir ürün. Pazara ilk çıktığında, bilen şeflerin dışında 'Acaba bu çiğ mi, olmamış mı?' gibi değerlendirmeler yapılabiliyor ancak tam tersine muz ve ananas aromalı bir meyveyle karşılaşılıyor. Bir kez tadan, yeniden istemektedir.”

Yapay zekayla tüm üretim süreçleri kontrol ediliyor

Seradaki sistemin tamamen veri odaklı çalıştığını belirten Çiner, üretimin her aşamasının yapay zeka desteğiyle yönetildiğini ifade etti. İklimlendirme sistemleri ve meteoroloji istasyonlarından gelen verilerle sera içi koşulların sürekli optimize edildiğini aktardı:

'Seramız, meteoroloji istasyonları ve kendi iklimlendirme sistemiyle verileri işleyerek, uyarı sistemi aracılığıyla bizi tamamen bilgilendirebilen ve gerektiğinde kendisi de müdahale edebilen bir altyapıya sahiptir. Otomasyon sistemiyle rüzgar ve içerideki nem kontrolü sağlanabilmektedir. Burada hava koşullarını kendimiz idame ettirebiliyoruz.'

“Beyaz çilekte önümüzdeki yıl için de güzel dönüşler aldık”

Yurt dışından gelen talebin oldukça güçlü olduğunu dile getiren Çiner, beyaz çileğin global pazarda kırmızı çileğe kıyasla yaklaşık iki kat daha değerli olduğunu belirtti. Üretimin şu an için butik ölçekte tutulduğunu söyleyen Çiner, önümüzdeki dönemde kapasite artışı planladıklarını da sözlerine ekledi:

'Üretiminin butik olması nedeniyle biz de bunu yaklaşık 20 tonluk bir üretimle sınırladık. Ana pazarlarımız Rusya, Dubai, Katar, Özbekistan ve Kazakistan. Genel olarak üretimlerimizi bu ülkelere göndermekteyiz. Beyaz çilekte önümüzdeki yıl için de güzel dönüşler aldık, talebi de güzel bir şekilde karşılayacak bir boyuta taşıyacağız.'

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
