2026’da Yükselişe Geçen Yeni Sanatçıların En İyi Şarkıları

Aslı Uysal - Onedio Üyesi
03.05.2026 - 17:01

Müzik dünyasında her yıl yeni isimler parlar ama bazı sanatçılar bir anda herkesin vazgeçemeyeceği sanatçılara dönüşür. 2026 yılı ise herkesin müzik listelerinde tam olarak böyle bir giriş yaptı. Eğer bu sene kimler en çok dinleniyor merak ediyorsan, sorunun cevabı bu içerikte.

1. PinkPantheress – Stateside

Kısa ama etkili şarkılar yapma konusunda resmen bir usta kendisi! “Stateside” ile yine bağımlılık yapan bir ritim yakaldı ve bu sayede 2026 yılında epey bir yükselişe geçti.

2. Tyla – Push 2 Start

Tyla zaten yükselen bir sanatçıydı ama 2026'da artık global bir yıldız haline geldi. Bu şarkı cool enerjisi ile de herkesin diline takıldı. Dinlerken yerinde oturmak zor.

3. BINI – Pantropiko

Asya pop sahnesinden çıkıp dünyaya açılan isimlerden biri oldular. Bu şarkıyı dinlediğiniz anda resmen dünyanızda çiçekler açıyor. Bir kez dinleyince gün boyu diline takılması çok normal.

4. RAYE – Genesis

RAYE yeni biri sayılmaz ama gerçek patlamasını son dönemde yaptı. Özellikle güçlü vokali ve duygusal geçişleriyle dinleyeni içine çekiyor. Her şarkısında ayrı bir kalite mevcut.

5. Gracie Abrams – Risk

Sessiz sakin başlayıp insanın kalbine dokunan şarkılar vardır.  Bu şarkı ile özellikle 2026 yılında kitlesini iyice büyüttü.

6. Tate McRae – Greedy

Tate artık yeni neslin en güçlü pop oyuncularından biri. “Greedy” hala etkisini sürdürürken 2026’da da adından söz ettirmeye devam etti.

7. Ayra Starr – Commas

Afrobeats etkisinin büyümesinde önemli pay sahibi isimlerden biri. Bu şarkı da akıcı melodisiyle hemen sarıyor. Arabada son ses açmalık şarkılar listesine hızla girdi bile.

8. Stephen Sanchez – Until I Found You

Retro romantik tarzıyla kendine özel alan açtı. Şu an yeni neslin dinlemekten en keyif aldığı şarkılardan biri. Eski dönem havası taşısa da duygusu inanılmaz iyi.

9. Doechii – Alter Ego

Rap, performans ve karakter konusunda çok güçlü bir isim. Sıradan olmak asla ona göre değil.

10. Benson Boone – Beautiful Things

Duygusal vokal sevenler için resmen bu sanatçı biçilmiş kaftan. Bu şarkı ile milyonlarca kişiye ulaştı ve herkesin çalma listesine girdi.

Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
