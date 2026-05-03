Sırrı Süreyya Önder Vefatının Birinci Yılında Anıldı

Ceren Önder Kandemir, anma töreninde babasına hitaben yaptığı konuşmada duygusal ifadeler kullandı. 'Babacığım, bugün buraya dostlarınla geldik. Bedenen yanımda olmadığın bu bir yılda hem kendi dünyamızda hem de dışarıda yaşananları sana anlatmak istiyorum. Dostlarınla bir gün bile ayrılmadık, birbirimize tutunarak teselli bulmaya çalıştık' sözleriyle özlemini dile getirdi.

Aile olarak Sırrı Süreyya Önder’in anısını yaşatmayı sürdürdüklerini belirten Kandemir, torunu Can’ın da dedesine dair bağını koruduğunu anlattı. 'Can (torunu) bazen seni görüntülü aramak istese de kısa sürede durumu kavradı. Eve gelenlere fotoğraflarını gösteriyor, herkese senden bahsediyor. Buraya geldiğimizde kozalaklar toplayıp dedemin bahçesi, diyerek diziyor. Hatıralarına bakmak acı verir sanıyordum. Ama öyle tatlısın ki o bile neşe veriyor. Koca dünyaya gelince savaşlar çıktı, filler tepişti. Ama ülkemizde barışın inadı devam ediyor hala' ifadelerini kullandı.