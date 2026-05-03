Sırrı Süreyya Önder Vefatının Birinci Yılında Anıldı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
03.05.2026 - 17:39

3 Mayıs 2025’te İstanbul’da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren DEM Parti milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Düzenlenen anma törenine annesi Zeliha Önder, kızı Ceren Önder Kandemir, kardeşi Ali Önder’in yanı sıra TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, bazı milletvekilleri ile Önder’in yakınları ve sevenleri katıldı.

Kızı Ceren Önder Kandemir mezarı başında duygusal bir konuşma yaptı.

Ceren Önder Kandemir, anma töreninde babasına hitaben yaptığı konuşmada duygusal ifadeler kullandı. 'Babacığım, bugün buraya dostlarınla geldik. Bedenen yanımda olmadığın bu bir yılda hem kendi dünyamızda hem de dışarıda yaşananları sana anlatmak istiyorum. Dostlarınla bir gün bile ayrılmadık, birbirimize tutunarak teselli bulmaya çalıştık' sözleriyle özlemini dile getirdi.

Aile olarak Sırrı Süreyya Önder’in anısını yaşatmayı sürdürdüklerini belirten Kandemir, torunu Can’ın da dedesine dair bağını koruduğunu anlattı. 'Can (torunu) bazen seni görüntülü aramak istese de kısa sürede durumu kavradı. Eve gelenlere fotoğraflarını gösteriyor, herkese senden bahsediyor. Buraya geldiğimizde kozalaklar toplayıp dedemin bahçesi, diyerek diziyor. Hatıralarına bakmak acı verir sanıyordum. Ama öyle tatlısın ki o bile neşe veriyor. Koca dünyaya gelince savaşlar çıktı, filler tepişti. Ama ülkemizde barışın inadı devam ediyor hala' ifadelerini kullandı.

Kağıt işçileri de Sırrı Süreyya Önder'i unutmadı.

Kağıt işçileri Önder’i mezarı yanına astıkları ve “Sana olan sevgimiz bir kağıtçının yokuşlarda akıttığı ter kadar kutsaldır” yazılı pankartla andı.

Önder’in yokluğunun büyük bir boşluk yarattığını dile getiren Geri Dönüşüm İşçileri Derneği Başkanı Ali Mendillioğlu, bu boşluğun ancak dayanışmayla aşılabileceğini söyledi. 'Onun boşluğunu doldurabilmenin tek bir yolu var; daha güçlü bir arada olmamız gerekiyor. Biz küçük insanlarız, kağıt toplayıcılarıyız ama hayallerimiz, ideallerimiz çok büyük. Buradan şunu söylemek isterim Sırrı'nın ailesini, başta Ceren olmak üzere; lanetlemeye çalışanlarla çalışanlar oldu. Sırrı abi bir gün bir kağıtçı arkadaşımızın şiirini okuduğunda şöyle söylemişti; 'Günah olamayacak kadar güzel'. Dönüp baktığımda Sırrı abiyle ilgili hatıramda sadece bu söz var. Sırrı abi günah olamayacak kadar güzeldi. Seni çok seviyoruz' dedi.

Siyasiler de Önder'i ölümünün birinci yılında andı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sırrı Süreyya Önder’i ölümünün birinci yılında andı. Özel, “Sırrı Süreyya Önder’i aramızdan ayrılışının birinci yılında özlemle ve rahmetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Önder’in yaşamı boyunca savunduğu değerlere dikkat çeken Özel, “Hayatı boyunca, barıştan, kardeşlikten ve ortak bir gelecek umudundan vazgeçmedi” dedi. Açıklamasında, “Türkiye’nin birliği, kardeşliği ve demokrasisi için verdiği mücadeleye şahidiz. Barışa adanmış ömrünü ve mücadelesini unutmayacağız” sözlerine de yer verdi.

Selahattin Demirtaş da Sırrı Süreyya Önder'in fotoğrafını paylaşarak andı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş bir mesaj paylaştı:

'Merhum TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder kardeşimizi, vefatının birinci yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Ülkemizde dayanışma ve kardeşlik ikliminin oluşması için mücadele göstermiş Sırrı Süreyya Önder, bu uğurda sergilediği nezaketli ve samimi duruşuyla daima saygıyla hatırlanacaktır. Mekanı cennet olsun.'

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
