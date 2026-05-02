Ankara'nın Denizi Olarak Görülen Çayırhan Gölü'nün Altında Binlerce Yıllık Tarih Var

75 kilometreyi aşan kıyı şeridiyle Ankara’nın en geniş baraj gölü olarak öne çıkan Çayırhan Gölü, doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenler için çok sayıda imkân sunuyor. Yürüyüş parkurları, kamp alanları, tekne gezileri ve balıkçılık gibi aktivitelerle ziyaretçilerine aktif bir doğa deneyimi yaşatıyor. Gölün çevresi, yılın farklı dönemlerinde değişen renkleriyle görsel açıdan da dikkat çekici bir atmosfer oluşturuyor.

“Ankara’nın denizi” olarak anılan Çayırhan Gölü, şehir merkezinin kalabalığından uzaklaşmak isteyenler için sakin bir kaçış noktası niteliğinde. Ziyaretçiler, göl kıyısındaki yeşil alanlarda çadır kurarak kamp yapabiliyor, mangal yakabiliyor ve karavanlarıyla uzun süre konaklama imkânı bulabiliyor. Bu yönüyle hem günübirlik geziler hem de daha uzun doğa tatilleri için tercih edilen bir rota haline gelmiş durumda.