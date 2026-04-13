article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kurak Çaydan Balık Fışkırdı: 10 Yıl Sonra Akın Ettiler

Kurak Çaydan Balık Fışkırdı: 10 Yıl Sonra Akın Ettiler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
13.04.2026 - 14:35

Denizli’nin Çivril ilçesinde, on yıldır sessizliğe bürünen Kufi Çayı, baraj kapaklarının açılmasıyla adeta yeniden doğdu. Çayın coşkuyla akmasıyla birlikte bölge halkı, çocukluk ve gençlik anılarını süsleyen balık avı geleneğine yıllar sonra geri döndü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Denizli'nin Çivril ilçesinde bulunan ve bölgenin en önemli su kaynaklarından biri olan Kufi Çayı, 10 yıllık kuraklığın ardından eski günlerine geri döndü.

Denizli'nin Çivril ilçesinde bulunan ve bölgenin en önemli su kaynaklarından biri olan Kufi Çayı, 10 yıllık kuraklığın ardından eski günlerine geri döndü.

Işıklı Gölü’nü besleyen can damarı niteliğindeki çay, uzun bir aradan sonra suyla buluşunca bölge halkı için hem bayram hem de balık sezonu başladı.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesindeki barajların tam doluluk oranına ulaşması ve fazla suyun tahliye edilmesi, Kufi Çayı için dönüm noktası oldu.

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesindeki barajların tam doluluk oranına ulaşması ve fazla suyun tahliye edilmesi, Kufi Çayı için dönüm noktası oldu.

Barajlardan bırakılan suyun yatağına ulaşmasıyla birlikte, bir zamanlar toz toprak içinde olan çay yatağından gürül gürül sular akmaya başladı.

Suyun gelmesiyle birlikte balıkların da akıntıya kapılarak çaya ulaştığını gören vatandaşlar, ağlarını ve oltalarını kapıp çay kenarına akın etti. Işıklı Mahallesi’nde suya giren bölge sakinleri, on yıl aradan sonra ilk kez balık avlamanın heyecanını yaşadı.

Yıllar sonra çayda balık tutan Hasan Can, duygularını şu sözlerle ifade etti:

'Gençliğimizde balık tuttuğumuz çayda yeniden balık tutmak gerçekten çok heyecanlı ve güzel bir duygu. Eski günlerimize geri döndük.'

Sadece balıkçılar değil, güzel havayı fırsat bilen çevre sakinleri de Kufi Çayı’nın kenarına gelerek güneşin ve suyun tadını çıkardı.

Sadece balıkçılar değil, güzel havayı fırsat bilen çevre sakinleri de Kufi Çayı’nın kenarına gelerek güneşin ve suyun tadını çıkardı.

Kimi vatandaşlar suyun içinde balık peşinde koşarken, kimileri ise bu doğa şölenini kıyıdan izleyerek hasret giderdi.

On yıldır kuru olan yatağın dolması, bölgedeki tarımsal faaliyetler ve Işıklı Gölü’nün su seviyesi için de büyük bir umut kaynağı oldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın