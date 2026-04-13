Kurak Çaydan Balık Fışkırdı: 10 Yıl Sonra Akın Ettiler
Denizli’nin Çivril ilçesinde, on yıldır sessizliğe bürünen Kufi Çayı, baraj kapaklarının açılmasıyla adeta yeniden doğdu. Çayın coşkuyla akmasıyla birlikte bölge halkı, çocukluk ve gençlik anılarını süsleyen balık avı geleneğine yıllar sonra geri döndü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Denizli'nin Çivril ilçesinde bulunan ve bölgenin en önemli su kaynaklarından biri olan Kufi Çayı, 10 yıllık kuraklığın ardından eski günlerine geri döndü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesindeki barajların tam doluluk oranına ulaşması ve fazla suyun tahliye edilmesi, Kufi Çayı için dönüm noktası oldu.
Sadece balıkçılar değil, güzel havayı fırsat bilen çevre sakinleri de Kufi Çayı’nın kenarına gelerek güneşin ve suyun tadını çıkardı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın