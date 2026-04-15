Evinde Plastik Şişe Biriktirenlere Çok Ciddi Uyarı Geldi

Sanılanın aksine, su şişelerindeki asıl tehlike sadece kimyasal sızıntı değil, kontrolsüz bakteri üremesidir. Üreticiler, bu şişelerin yapısı gereği tek kullanımlık olduğunu ve mikrop barındırmaya çok müsait olduğunu vurguluyor.

Biyofilm Oluşumu: Plastik şişeler uygun şekilde temizlenmediğinde, iç yüzeylerinde biyofilm adı verilen dirençli bir tabaka oluşur. Bu tabaka, özellikle 48 saatten sonra ciddi bir kirlenmeye ve enfeksiyon riskine yol açar.

Hızlı Yayılım: Oda sıcaklığında bekletilen, yarım kalmış içeceklerde bakteriler dakikalar içinde milyonlara ulaşabilir.